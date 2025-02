Un refuerzo para la esperanza

El Leyma Coruña anunciaba ayer una noticia que la afición naranja llevaba algún tiempo esperando. Por fin el club tiene al 3-4 que tanto necesitaba, y que llega a tierras herculinas para ayudar a ese objetivo de la permanencia que cada vez se está poniendo más complicado.



Ángel Núñez cuenta con una dilatada experiencia en el baloncesto europeo. El Leyma destaca su polivalencia y su tiro exterior. Ahora solo hace falta que se adapte cuanto antes a su nuevo equipo. En estos momentos, el tiempo no le sobra al colista de la ACB. Sin embargo, al menos el hecho de que la semana que viene se dispute la Copa del Rey permitirá a Diego Epifanio estar más holgado en este sentido y preparar lo mejor posible lo que todos esperamos que sea la reacción del equipo.



Ya en más de una ocasión me he referido a cuándo tuvo lugar la última victoria del Leyma y cuánto hace que la afición herculina no ve ganar a los suyos en el Coliseum. Así que no voy a repetir esos datos. Simplemente escribiré que ahora es el momento de estar todos juntos apoyando al equipo y dándole fuerzas para tener la ilusión, el trabajo y el juego necesarios con el fin de salvar la categoría.No hay que olvidar que en unas semanas, o en uno o dos meses la situación puede ser diferente. Ya lo hemos vivido en esta dura temporada. En todo caso, lo importante será seguir en la lucha, no descolgarse del todo y que Ángel Núñez y sus compañeros den su mejor versión.