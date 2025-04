La R de Danny Zuko

La película Grease (Randal Kleiser, 1978) marcó a toda una generación, la generación X. Un exitazo de taquilla, de tendencias, de moda y de música que catapultó a nivel mundial a John Travolta y Olivia Newton-John y que venció al paso del tiempo. En nuestro país no fuimos ajenos a la fiebre Grease, que incluso alcanzó a generaciones posteriores a través de uno de esos ahora tan habituales revivals que nos colocan un viejo éxito hasta en la sopa. A finales de los 70, los tupés empezaron a proliferar. También la brillantina y el cuero. Igualmente, aunque en menor medida, una chaqueta muy peculiar, llamada varsity jacket.

La varsity, un modelo que hoy en día aparece en los catálogos de todas las grandes cadenas de moda, nació como una prenda de reconocimiento en los institutos y universidades de Estados Unidos ya en el siglo XIX. En su varsity, los mejores en diversas facetas, aunque sobre todo en el deporte, cosen la letra inicial del nombre de su instituto o universidad. De ahí que también se le conozca como letter jacket. En Grease, Danny Zuko, el personaje interpretado por Travolta, recibe la R de su college, Rydell, de la que presume como un ratón encima de un queso en la escena final. “Mientras vosotros robabais piezas de coche yo gané esta letra compitiendo en atletismo”, espeta a sus encuerados compañeros de pandilla.

La varsity de Zuko no era una tradicional. Por eso no es igual que la letter jacket que ahora entrega al Dépor a los canteranos que dan el salto al primer equipo. Aunque, como decía Pazos, el personaje de Manquiña en Airbag (Juanma Bajo Ulloa, 1997), “el concepto es el concepto”. This is Depor! (sin tilde, que en inglés no existen).