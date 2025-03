¿Organiza el Gobierno español el Mundial de fútbol en 2030? A través del CSD, quiso decantar los baremos para elegir las sedes del Mundial 2030, pero no, no organiza el Gobierno. ¿Lo organizan Abel Caballero, Rafael Louzán o incluso Diego Calvo? No. ¿E Inés Rey? ¿Lo organiza ella? ¡Ni siquiera lo organiza Gonzalo Castro!



El Mundial de fútbol es una fiesta que organiza la FIFA. Y es ella quien decide a quién invita .