Pes Pérez y los que vinieron detrás

Hace muchos años que no nos enfrentábamos al Burgos. Muchísimos. Vamos, que si nos ponemos rigurosos podemos decir que nunca nos habíamos enfrentado a este Burgos. Es cierto que existió otro Burgos CF con el mismo nombre, con el mismo escudo, que jugaba con la misma camiseta blanca y con el mismo pantalón negro y en el mismo estadio de El Plantío.



Pero ese Burgos CF desapareció en 1983. Y ese mismo año nació el Real Burgos que tenía una camiseta roja con una franja granate y que desapareció en 1994, año que en el que nació el actual Burgos CF que pudo también desaparecer en 2002 al no conseguir convertirse en SAD. Afortunadamente no fue así y los burgaleses se libraron de tener un triste record de equipos desaparecidos. Pues bien, hoy jugamos contra un Burgos CF igualito al que tuvimos como rival por última vez en la temporada 81-82 cuando ellos estaban en Segunda y nosotros éramos un recién ascendido. Lo mismo que ahora.



Ya se ha hablado del nefasto arbitraje que sufrimos un mes de marzo de 1976 contra el Burgos. El que esto escribe no se acuerda de ello por la edad que tenía, pero me imagino la repercusión que pudo tener la actuación de Pes Pérez. Con un partido televisado en una época en la que no había nada más que un canal y medio de televisión. Con una audiencia que ya quisieran para ellos Pablo Motos y Broncano juntos. Y, sobre todo, viendo la indignación que habría ante el gol injustamente anulado, el penalti no pitado y el gol burgalés en la jugada posterior. Ahora bien, considerando todo esto, hay un dato que me llamó mucho la atención. Y es que el partido se jugó en la jornada 28. Es decir, que por mucho que perdiéramos el liderato ese día, ni mucho menos se puede decir que perdiéramos el ascenso esa jornada. Pudo afectar anímicamente el partido, sí, pero no para culpar de ello al ascenso fallido.



Arbitrajes así hemos tenido -desgraciadamente- unos cuantos que jamás se me olvidarán. El de Caetano Bueno en 1983 contra el Palencia fue muy parecido. El Depor que contaba hasta ese día sus partidos en Riazor por victorias y que pierde 0-2 después de que nos expulsaran a nuestros galácticos de entonces, Traba y José Luis, antes del descanso y a Marro en la segunda parte. Con ocho jugadores poco se pudo hacer. No perdimos el ascenso ese día, que eso fue en la última jornada ante el Rayo, pero sí nos dejó muy tocados.



Pero para arbitrajes nefastos y también decisivos tenemos el de Villena Peña en Oviedo en el año 1986 en la penúltima jornada. Las gradas repletas de coruñeses con una ilusión infinita por certificar el ascenso. Pues bien, expulsión de Silvi a la media hora, derrota por 1-0 y arbitraje para olvidar. Y más gordo aún fue lo de Díaz Vega un año después con aquel penalti en Riazor un metro fuera del área contra el eterno rival. Hoy al VAR le daría risa revisar aquella jugada. Y cómo olvidar a Soriano Aladrén en aquella semifinal de Copa de 1989 en Pucela. Aquel día un tal Fernando Hierro casi se carga la carrera de Fran cuando sólo tenía 19 años. Nos robaron la final y la posibilidad de jugar la Recopa. Otro arbitraje decisivo. Árbitros que pasaron a la historia negra del Deportivo.