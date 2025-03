El peligro de empezar perdiendo 0-0

Todo es relativo. En la vida, pero también en el fútbol. Es así como la forma de percibir los resultados depende mucho de las expectativas con las que uno llegue al partido. Esa diferencia la expresaba bien un sabio entrenador gallego cuando pilotaba uno de los proyectos más ambiciosos de su categoría. “Mientras que tú empiezas ganando un punto, yo ya voy perdiendo dos”.



Esa es la sensación con la que el Deportivo tuvo que convivir durante sus cuatro temporadas en el barro y que en su regreso al fútbol profesional apenas había vuelto a sufrir. En todo caso se había aprovechado de esa ansiedad de otros, como sucedió recientemente en un Carlos Tartiere que no entendía cómo su equipo, todo un aspirante a estar el año que viene en Primera División, no podía con un recién ascendido.



Esos viejos temores volverán esta tarde a Riazor. Ante un Cartagena que ya piensa más en el rearme del verano que en terminar con dignidad el presente curso, el equipo que dirige Óscar Gilsanz empezará el encuentro perdiendo 0-0. De cómo se gestione esa situación desde el verde, pero también desde la grada, dependerá mucho el éxito en un encuentro en el que no hay ningún deportivista que no cuente con los tres puntos. Hacía tiempo que en el imaginario colectivo blanquiazul no estuviera tan presente un equipo que ya no es rival como lo ha estado esta semana el Extremadura. La situación del conjunto que dirige el otrora verdugo Guillermo Fernández Romo es mala si se mira la clasificación, pero desciende a tétrica si se mira la lista de bajas y una convocatoria plagada de chicos de la cantera, como en aquella fatídica tarde de 2020 acudió el grupo de Manuel Mosquera a lucirse ante las gradas vacías de Riazor.



Gilsanz no ha parado de avisar esta semana, en público y seguro que también en privado, de lo peligroso de este tipo de partidos donde se da todo por hecho. Bien haría el equipo en armarse, además de fútbol, de una buena dosis de paciencia para ganar el duelo a 90 minutos, no a diez.



La oportunidad para bajarse de la montaña rusa que supone la ‘Hypertensiones’ es inmejorable con dos enfrentamientos ante dos de los equipos más hundidos de la clasificación. Duelos que además de certificar la tan ansiada permanencia, pueden suponer una rampa de despegue para vivir con ilusión el tramo final. Y si no, que se lo digan a un Burgos que hace nada miró a los ojos al abismo y acabará la jornada a seis puntos del playoff gracias a cuatro triunfos seguidos... dos de ellos ante Cartagena y Racing de Ferrol.



El Dépor tiene esa misma bala en la recámara, a lo que se une la tranquilidad que da la derrota del Eldense en Elche. Pero no se confundan, el mayor peligro será sentirse ya en desventaja cuando empiece a rodar el balón aunque el marcador de Riazor no se haya movido todavía.