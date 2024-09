Pasar a la historia por accidente

L a semana pasada, tras el partido ante el Granada, fueron muchos los medios que se hicieron eco del hecho de que Lucas Pérez había superado a Riki y que se colocaba en el tercer puesto de los mejores goleadores del Deportivo en lo que llevamos de siglo XXI, tan sólo superado por los inalcanzables Tristán y Makaay.



El dato en sí era reseñable, por supuesto, pero a mí lo que más me había llamado la atención del gol de Lucas al Granada fue otra cosa. Y es que el delantero coruñés con ese gol había marcado para el Deportivo en tres categorías distintas. Lo mismo que hemos sido campeones de Primera, de Segunda y de Segunda B/1 RFEF, pues ahora Lucas puede presumir de haber marcado en esas tres categorías con la camiseta del Deportivo. Pensé si había sido él el único en conseguir esa marca histórica, pero luego me acordé de Álex Bergantiños y de sus goles al Barça en Primera, al Guadalajara en Segunda y el gol al Linares en el play off de 1ª RFEF de hace dos años.



Y fue en este mismo diario donde leí hace pocos días que un centrocampista llamado Cobas fue el primero en conseguir esta marca con el Deportivo. Un centrocampista coruñés de los años 70, que no jugaba mucho y que marcó muy pocos goles, tan solo 4, pero que lo hizo en Primera, Segunda y Tercera (en aquella época no había ni Segunda B ni inventos de Primera RFEF).



Fue Cobas (Francisco Antonio Cobas Vázquez) un jugador que no pasaría a la historia del Deportivo si no fuera por este hecho.



Lo mismo les ha pasado a muchos otros jugadores que no destacaron especialmente por estar muchas temporadas o marcar muchos goles. Todos nos acordamos de Stojadinovic y le queremos un montón, pero la realidad es que solo estuvo dos años en el Deportivo y sin jugar prácticamente nada en el segundo de ellos.



Pero claro, marcó los dos goles del ascenso y ya tiene su lugar en la historia.



Esos goles los podrían haber marcado Uralde o Joaquín Villa, los otros dos delanteros de aquella temporada. Pero el honor le cayó al bueno de Stoja y lo demás es historia. Nos acordamos más de él que de Xisco o de Marchena, que también nos dieron goles que dieron sendos ascensos. También fue curioso el caso de Alfredo Santaelena. También le queremos un montón y es un tipo genial, pero aquel gol en aquella final disputada en dos días le marcó para siempre. Para bien, por supuesto. Si el gol lo hubiera marcado otro pues quizás recordaríamos a Alfredo como un buen jugador, suplente la mayoría de las veces y que estuvo cuatro años en Coruña, pero nada más.



De todas formas, lo normal es que estos goles digamos históricos los hayan conseguido futbolistas consagrados.



El gol 1.000 en Primera lo marcó Manjarín, el 1.500 Roy Makaay y el 2.000 Fede Cartabia. Los goles que nos dieron la Liga o la segunda Copa los marcaron Donato, otra vez Makaay, Sergio y Tristán, jugadores ya de por sí históricos por toda su trayectoria enel club.



Quién sabe, si los goles del ascenso en 1991 los hubiera marcado Kanatlarovski, los de la Copa de 1995 Aldana y los de la liga Pauleta y Jokanovic pues igual tendríamos ahora otros héroes para recordar.