Son ‘nosos’ en las buenas y en las malas

El Deportivo decidió dar hace unos años un giro hacia la cantera cuyos frutos ya está recogiendo. Pero es ahora también cuando, como club y afición, conviene tener presente que a los jugadores de la casa no hay que cuidarlos solo en el proceso de formación, sino a lo largo de toda su carrera. También, por supuesto, a la hora de separar los caminos en caso de que fuera necesario.

Ian Mackay, Álex Bergantiños, también Lucas Pérez. Todos han cometido errores. Algunos más que otros y en el caso del portero, —él es el primero en tenerlo presente— en días tan decisivos como el de la debacle de Castalia. Ni ellos ni ninguno de los que han salido y saldrán son perfectos. Tampoco eso debería ser la cualidad primordial en un proyecto que apuesta por sus raíces. Porque lo que los hace diferentes es que son ‘nosos’. Y deben serlo en las buenas y en las malas. O al menos deberían, más aún cuando toca despedirse.

Deberían para una afición que se enorgullece cada vez que alguien salido de Abegondo se pone la camiseta blanquiazul. Y deberían, sobre todo, para un club que trabaja para recuperar la gloria pasada y al que le convendría no quemar puentes con todas las figuras recientes que tienen capacidad para convertirse en referentes a medio plazo. No se trata de regalar nada. No se le regala a los más jóvenes, no hay que hacerlo tampoco con los veteranos. Es más una cuestión de tacto, de formas. En definitiva, de no cerrar puertas que impidan un reencuentro amable en el trayecto.