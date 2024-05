Mucho ánimo al Juvenil A

Saludos a toda la plantilla Juvenil A del Real Club Deportivo de A Coruña, a mi amigo Manuel Pablo (entrenador), segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, médico, fisioterapeuta (Dani), utillero y delegado.



Primero de nada os quiero felicitar en mi nombre (Diego Barrachina Vivar), aficionado del Deportivo de A Coruña y, desde Castellón de la Plana, a toda la plantilla que formáis, este grupo de jóvenes que viven con pasión el fútbol y que sienten con pasión y con orgullo el Real Club Deportivo de A Coruña, un histórico.



A Manuel Pablo, que aunque canario, es gallego de adopción, hijo adoptivo de A Coruña y un deportivista de sangre y de corazón. Hizo historia como jugador en el mítico Depor que disputó la Champions League en la epoca gloriosa y ganó la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, en el centenario del Real Madrid.



Al segundo entrenador, preparador físico, médico, fisioterapeuta, utillero y delegados, por esta gran temporada 2023/2024 que habéis hecho en la Liga de División de Honor Juvenil en el que habéis conseguido el título y habéis hecho un Gran Torneo en la Copa del Rey Juvenil. Todo un orgullo para el Depor, para la futura cantera.



La llama está más viva que nunca. Ha vuelto a renacer como Ave Fénix.



El futuro del Deportivo de A Coruña está asegurado. Gracias a cada de uno de vosotros, a toda la plantilla.



Quisiera mandaros un fuerte abrazo a cada uno de vosotros, a cada jugador, de afecto, de fuerza y sobre todo de ánimos, tras el partido de vuelta de la eliminatoria de Campeones de la Liga de División de Honor Juvenil que jugasteis el domingo contra el Sevilla, y que perdisteis de manera injusta en la prórroga.



Pero os digo una cosa y de corazón: tenéis que sentiros muy orgullosos cada uno de vosotros del partido que hicisteis durante los 90 minutos en el que nos os marcaron ningún gol. Defendisteis muy bien y sobre todo Román, el portero, parando todos los balones.



Pero el problema en la parte de arriba, los nervios y la falta de puntería y acierto prórroga.



El partido se jugó a mediodía, a pleno sol de un 19 de mayo, que ya empieza a hacer calor en Sevilla. Entre el cansancio en la prórroga y que el Sevilla estuvo hábil, la suerte se decantó de su lado.



No estéis tristes, YO, a cada uno de vosotros, aquí en Castellón de la Plana, me tendréis como un amigo, os apoyaré desde la distancia.



Tenéis que sentiros orgullosos en vuestros corazones de defender la camiseta y el escudo de un club histórico del fútbol español.



Todo esto no sería posible sin los artífices de este importante logro:



Primero, Manuel Pablo, vuestro entrenador, un hombre de fútbol, que ha hecho un trabajo grande en el Juvenil. Un Futuro entrenador del fútbol español. Ojalá en los próximos años esté entrenando en el primer equipo del Deportivo. Un gran amigo, le envío un fuerte abrazo.



Segundo, los entrenadores que habéis tenido en las diferentes categorías de formación y os han enseñado a cómo jugar al fútbol. Me impresiona como saltáis sin miedo a por un balón.

La eliminación ante el Sevilla no empaña la gran temporada que han hecho los de Manuel Pablo, y que vuelve a demostrar el potencial de la cantera blanquiazul. Junto a estas líneas (en la foto, a la izquierda, el autor de este artículo, Diego Barrachina Vivar) | aec



Tercero, a los preparadores físicos que hacen un trabajo específico durante la semana y antes del partido y de comenzar la segunda parte. Me fijé en el que realizáis un pequeño ejercicio de calentamiento, que me llegó al corazón. Me emocioné y me puse a llorar al ver cómo os abrazais juntos con el preparador físico.



Cuarto, al entrenador de porteros, que los prepara en cada entrenamiento y en la previa del partido para que estén en forma. Sin parte de este trabajo que hacen no sería posible el éxito.



Quinto, a los médicos que os cuidan si tenéis algún problema cuando os lesionáis u os hacéis daño cuando os chocais con el rival y van rapidamente a atenderos.



Sexto, a los fisioterapeutas que os tratan para que estéis a punto.



Séptimo, a los utilleros que os preparan la equipación con mucho cariño para que la tengáis lista el dia del partido o en los entrenamientos.



Octavo, al delegado que está a vuestro lado y os aconseja.



Y luego, en el plano de vuestra vida, todo esto no sería posible sin:



Primero, los vecinos del municipio donde vivís y que van a apoyaros en cada partido que jugáis en la Ciudad Deportiva.



Segundo, a vuestros amigos del colegio, del Instituto o del pueblo o de la ciudad en el que os apoyan, os dan ánimos y os envian fuerzas.



Tercero, a vuestras familias, que os apoyan y se sienten muy orgullosos de vosotros.



Y, por último, a cada padre, madre, hermanos, los que están a vuestro lado. Sobre todo lo más fundamental, cada padre o cada madre, que trabajan en esforzarse para educaros, para formaros en una vida mejor y, sobre todo, son los que os han llevado cada día al entrenamiento y os han acompañado en cada partido. En Sevilla estuvieron animando y apoyando sin parar desde la grada, porque sufren cuando perdéis, pero están felices y celebran cuando ganáis un partido o conseguís un título. Tenéis que sentiros muy orgullosos, cada uno de vosotros, de este apoyo.