Lucas, Eddahchouri y Lassad

El deportivismo esperaba otro Lucas. Pero además de que Lucas solo hay uno, LaLiga impone unas limitaciones económicas que no existen en una Primera Federación en la que casi todo vale. En aquel momento se presentó un escenario único para hacerse con un jugador de un caché que solo está al alcance de la Primera División o de donde se vive al margen de las leyes del fútbol profesional. Nadie quería estar en Primera RFEF, pero pocos podrán negar el encanto de haberse visto de nuevo en un fútbol de pillos —en el verde y en los despachos—, sobre terrenos de juego con margaritas en la hierba —que no césped—, en campos con bar pero sin VAR y con aficionados mezclados, como los brebajes de sus vasos de plástico, en gradas sin asientos. Y por supuesto, un fútbol ajeno a Javier Tebas y sus ‘ideas’, copiadas de un fútbol, el inglés, en el que no existe un duopolio Madrid-Barça que se lleve una cuarta parte del pastel.



Dicho esto, tenemos delantero. Y los highlights de Zakaria Eddahchouri, que en mayo cumplirá 25 años, y su origen norteafricano, recuerdan irremediablemente a otro futbolista que dejó huella en Riazor llegando, también, desde el anonimato. Tito Ramallo se trajo para el Fabril, en enero de 2008, a Lassad Nouioui. El franco-tunecino pertenecía al Châteauroux, de Segunda División francesa, aunque militaba en su equipo B, en el quinto nivel del fútbol galo. Su rendimiento en el Dépor, después de un año en el filial, fue fenomenal. En Primera y en Segunda. Es lo que toca ahora. Buscar otro Lassad, porque las oportunidades de fichar a un Lucas ya se han gastado.