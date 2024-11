El last minute de Depor y Sporting

Cada uno se acuerda de sus historias personales cuando le nombran un equipo. Y la mía, cuando me nombran los enfrentamientos entre Deportivo y Sporting de Gijón, es de unas vacaciones de Semana Santa en Algeciras viendo el partido en un bar y celebrando yo solo el gol de Albístegui de falta directa en el minuto 89 de partido. Esa imagen la tengo grabada en la memoria desde entonces. Y puestos a pensar en más enfrentamientos ante los gijoneses me he dado cuenta de la gran cantidad de veces que esos partidos entre ambos equipos se han resuelto en los últimos minutos. Ya la temporada anterior, la 1991-92, el partido se resolvió a favor del Sporting por 1-0 marcado en el minuto 84. Pero hay más casos desde entonces. Muchos más.



Esa misma temporada del gol de Albístegui, en la primera vuelta el partido iba 1-0 hasta el minuto 80 en que Bebeto marcó el 2-0. Después Scotto marcaría el 2-1 en el minuto 87 para meternos miedo, pero el marcador ya no se movería más, afortunadamente. Al año siguiente se repitió la escena: Bebeto marca el 2-0 en el 87 en una falta indirecta dentro del área y, luego, en el 89 Juanele marca el 2-1 con un penalti inexistente. Ya en la 1997-98 el recordado Abreu resolvió el partido para el Depor marcando el 2-1 en el minuto 85 en una temporada muy mala para el Deportivo y horrorosa para el Sporting.



Hubo que esperar diez años para volver a ver a Sporting en Primera. Y desde su retorno fuimos incapaces de ganarles nunca. En marzo de 2010 un arbitraje penoso de Rubinos Pérez, que nos expulsó a Aranzubía y a Lopo, pitó un penalti inexistente en el minuto 90 que supuso el 2-1 para el Sporting.



En diciembre de ese año parecía que romperíamos el maleficio y ganaríamos por fin, pero un gol de Diego Castro en el 89 puso el empate en Riazor y nos dejó con un palmo de narices. Otro arbitraje nefasto, esta vez de Estrada Fernández, fue el causante de otro penalti inexistente en el 89 que supuso que el Sporting consiguiera el empate a dos cuando el Deportivo se estaba jugando la vida en aquella jornada 35 de la temporada 2010-11. Quien sabe, igual sin aquel error arbitral nunca se hubiera producido el descenso.



Del gol in extremis de Toché en la 2013-14 en Riazor nos acordamos todos. Fue un empate en casa, pero nos fuimos muy contentos por haber salvado un punto. Y del golazo de Babel en el minuto 89 de la temporada 2016-17 también nos acordamos perfectamente. Supuso el triunfo por 2-1. Por fin. En la 2018-19 nos volvimos a ver en Segunda y fue el central Pablo Marí el que en el minuto 90 marcó el 1-0 que nos dio la victoria en Riazor. Y ya, para rematar la faena, el que batió todos los records en esto de marcar en el último suspiro fue Ager Aketxe, que en el minuto 90+5 consiguió el empate a uno en el Molinón en la fatídica temporada 2019-20.



Son unos cuantos precedentes. Muchos, diría yo. Los suficientes como para que todos esos aficionados que se van del estadio cinco minutos antes para no pillar atasco se lo piensen dos veces esta tarde. Quien sabe, lo mismo lo mejor llega al final y se lo pierden.