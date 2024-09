La importancia de ir todos de la mano

Idiakez y Soriano da la impresión de que no van de la mano. Y sin haberlo procurado, me ha salido un pareado. Antes del partido del Deportivo contra el Racing de Ferrol, dos hombres de fútbol dialogaban en el palco de Riazor con las alineaciones a la vista. La conversación fue interesante. Uno de ellos se extrañaba de que, tras un largo verano, en el once titular del Dépor de aquel día sólo figuraba uno de los nuevos fichajes incorporado en el periodo estival. Lo mismo volvió a suceder unos días después en Granada, donde tan sólo el meta Helton Silva se alineó de inicio de entre todas las nuevas incorporaciones al equipo (Soriano, Mario, ya pertenecía al club)



El Racing dispone de un presupuesto bastante menor que el nuestro y una masa social que es la tercera parte de la del Dépor, pero sí aparenta tener una envidiable sintonía entre entrenador y director deportivo. Queda por ver que sucede esta temporada, pero por ahora lo que se percibe es que ahí se ficha con acierto y a bajo coste y, lo más importante, se recluta a jugadores que sí son titulares o que, al menos, llegan al club para gozar de bastante protagonismo.



En cambio, en nuestro querido Dépor, y al menos hasta ahora, no sucede esto. Chacón fue fichado para acabar siendo cedido a la Cultural. Petxarromán y Obrador ven cómo se prefiere alinear en sus posiciones a Mella o a Villares, que no son laterales. Mfulu es suplente de José Ángel, como Bouldini lo es de Barbero. Charlie Patiño aún está inédito, mientras que Gauto y Herrera apenas han disputado unos minutos testimoniales, si bien acaban de llegar al club. El único que ha jugado, el meta brasileño Helton, curiosamente no ha demostrado ser mejor que el compañero con quien se juega la titularidad.



Cuatro partidos disputados, cuatro puntos. El equipo está fuera de los puestos en rojo, pero siguiendo este patrón de puntuación acabaríamos el campeonato con 42 puntos, lo que supondría el descenso y el retorno al infierno del que tanto nos ha costado salir. Es necesario dar varios pasos hacia adelante para alejarnos de la sombra de los problemas que pueden llegar cuando se juega en Segunda División con un equipo que la temporada pasada estaba en Primera RFEF. O bien los fichajes no son válidos o sí lo son. Pero, por lo que sea, no acaban de entrar en los planes del entrenador. Por lo tanto el Deportivo, a día de hoy, apenas se ha reforzado respecto al que teníamos hace un año.



No sé lo que nos van a deparar las próximas jornadas. Ojalá todo vaya bien y podamos disfrutar de victorias. Con todo, eso sí, la afición deportivista puede estar tranquila, porque nuestros directivos son previsores y dicen tener reservado dinero para el mercado de enero.



Y concluyo, como he empezado, con otro pareado.

Antonio Diéguez Castro

es el socio número 1.183 del Deportivo