OPINIÓN | Cómo lo voy a recordar

Por razones obvias, el cántico de ‘Cómo me voy olvidar que el Deportivo ganó la Liga’ está más presente en el ambiente que casi nunca. De ese ‘himno’ se ha hecho eco este periódico para envolver los festejos que conmemoran el 25 aniversario de un hito únicamente al alcance de otros ocho clubes que, solo por haberlo conseguido, conforman el selecto grupo de grandes ‘de verdad’ del balompié nacional.



Ha cantado, canta y cantará el deportivismo el ‘Cómo me voy a olvidar...’ con tanta razón como orgullo. Aunque muchos no es que no puedan olvidarlo, es que no son capaces de recordarlo. Según datos públicos del propio Dépor, en torno al 25% de su masa social es, a día de hoy, menor de edad. Ellos y ellas, junto a otros muchos que no alcanzan la treintena -que perfectamente conforman cerca de un tercio de los abonados de la entidad- no habían nacido o no pudieron vivir con consciencia la trascendencia de aquella gesta. Como tampoco la vivimos como haríamos ahora aquellos para los que el año 2000 apenas arroja recuerdos futbolísticos y, además, estábamos todavía algo ajenos al entorno del Deportivo.



Somos muchos los que, más que olvidar, debemos recordarlo o, directamente, aprenderlo. Por eso, cualquier motivo debe ser excusa para rememorar esa era mágica en la que A Coruña pugnó por ser la capital del fútbol español dentro del ecosistema mundial. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Porque ‘aunque ser del Deportivo nos parece mejor’, si A Coruña, Galicia y parte de España respiran y generan hoy deportivismo es gracias a aquella semilla plantada en los días de vino y rosas. Días que deben servir de dulce añoranza, pero también como motor.