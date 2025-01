Los canteranos y el cierre del mercado

Un día más continúan los dimes y diretes sobre la posible marcha de jugadores del primer equipo masculino del Real Club Deportivo en este mercado invernal. Si el primer nombre en ponerse sobre la mesa ha sido el de Yeremay Hernández, con el supuesto interés de varios clubes, no han tardado en aparecer los de otros canteranos formados en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



Es comprensible que los clubes de categoría superior y con mayor músculo financiero que el blanquiazul quieran hacerse con los servicios de las perlas que tiene el RCD en su plantilla. El buen rendimiento en los partidos que protagonizan y su juventud son virtudes y grandes reclamos para que los ‘peces grandes’ aspiren a potenciar sus formaciones con unos futbolistas a los que tratan de seducir con un sueldo más elevado al que cobran en Riazor y ofreciéndoles un proyecto deportivo a priori más atractivo. Puede ser, pero la única certeza es que el lunes tres de febrero el mercado cierra sus puertas y a fecha de hoy la totalidad de estos deportistas continúan teniendo licencia federativa con la entidad herculina.



Ayer el director general del RCD, Massimo Benassi, compareció en rueda de prensa y habló con rotundidad sobre el particular al asegurar no temer que algún club abone la cláusula de Yeremay (20 millones de euros) y después afirmar que “hablo muchísimo con todos los jugadores, no solo con Yeremay. Él y sus agentes saben que la posición del club es clara”. Dicho lo cual, las agujas del reloj avanzan sin detenerse y todavía nadie se ha dirigido ni ha presentado una oferta en firme en la plaza de Pontevedra, circunstancia que corre a favor de los intereses del deportivismo.