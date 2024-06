El Real Club Deportivo ha decidido no renovar el convenio que desde hace años mantenía con la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC).



La postura de los gestores de la entidad blanquiazul ha provocado preocupación dentro de los clubes del fútbol modesto herculino y ello se puede entender desde la perspectiva de que a lo largo de su historia estas entidades han sido parte esencial de los éxitos del RCD. A ello se une que los dos mejores futbolistas que ha dado este país –Luis Suárez y Amancio Amaro– surgieron del balompié aficionado capitalino.



Uno, que carece de vinculos con las dos partes implicadas, puede entender que el RCD tenga sus razones para considerar que el acuerdo no debe prorrogarse. No obstante esta decisión parece contradecir su apuesta decidida por la cantera en unos tiempos en lo que se estila es mirar por lo propio y tratar así de reverdecer viejos laureles con gente de la casa. Ahora la cuestión pasa por confirmar que la postura del club es irreversible. Confiemos que no, por el bien de la AFAC... y del propio RCD.