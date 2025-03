AQUÍ, SUFRIENDO... | Héroes no cantados

“Ganes o pierdas siempre diste lo mejor porque dentro de ti lo sabías, en ese instante de brillo lo sacaste de lo más hondo, en ese instante de brillo supiste que estabas vivo”. No es un poema de Jorge Manrique sino la traducción aproximada de uno de los estribillos de “One Shining Moment”, la canción que una actuación de Larry Bird, la leyenda de los Boston Celtics, inspiró a un tal David Barret hace casi 40 años. El tema forma parte de la cultura popular y deportiva estadounidense desde que se convirtió en el colofón a la “Locura de Marzo”, el torneo final del baloncesto universitario masculino. En cuanto se proclama al campeón de la NCAA, en la televisión comienza a sonar esa tonada con aires a cabecera de serie de los años 90 sobre un montaje de los mejores y más emotivos planos que deparó el torneo, las sonrisas y lágrimas de esos muchachos que acaban de vivir su “one shining moment” (porque la inmensa mayoría no llegarán a ser Larry Bird, para qué engañarse). Y resulta que yo venía aquí a escribir del pase de Hugo Rama en el Carlos Tartiere.

Cuando cuentas en décadas (énfasis en el plural) los años que llevas viendo partidos del Deportivo, hasta el fútbol puede convertirse en rutina. Todos coincidimos en cuáles son las actuaciones estelares y los héroes de nuestra historia blanquiazul que recitaremos de memoria en la senectud. La cuestión está en a qué aferrarse cuando no tienes cada domingo a Mauro Silva, Fran o Valerón impartiendo magisterio o, abajo la nostalgia, Yeremay se enreda, a Ximo no le arranca el motor o Mario no lo ve claro. En esos días, en estos años, hay que apreciar también la belleza de las pequeñas cosas. En ese disco que es tu favorito, el tercer tema de la cara B es tan necesario como el sencillo que arrasó en las listas. “Wonderwall” está guay, claro, pero “Cast no shadow” pega duro también.



Voy a lo de Hugo, que me distraigo.



Perseverando en la anglofilia, ellos llaman “unsung heroes” (héroes no cantados o celebrados) a lo que aquí conocemos como “héroes anónimos”. Yo prefiero la expresión inglesa porque la realidad es que sí sabemos de quién estamos hablando pero tal vez nos ha parecido poca cosa para cantar sus alabanzas. De estos años en los que el Deportivo se ha intentado reencontrar consigo mismo todos nos llevaremos el recuerdo de un libre directo de Lucas Pérez ante el Barça B o una exhibición de El Artista Antes Conocido Como Peke en Majadahonda. Algunos tampoco olvidaremos jamás un despeje de cabeza de Borja Galán en Guijuelo para salvarnos la vida, un gol de Davo en el Mini Estadi para resucitarnos y, quién sabe, puede que desde ahora atesoremos un toque majestuoso de Hugo Rama en Oviedo para facilitar el gol postrero de Ximo Navarro. Es difícil identificar el aleteo de una mariposa que cambia el curso de la historia.



Cuando Rama ingresó en el campo, un mucho por los méritos propios y un poco por la inteligencia futbolística de Gilsanz invocando la “ley del ex”, quizás no fue la opción más celebrada por el aficionado que a estas alturas de la temporada ya estaba dispuesto a convertir al de Oroso en una nota a pie de página. Pero este “unsung hero” tuvo su “one shining moment” y, si este Deportivo se mantiene en el fútbol profesional y asienta su proyecto de futuro, yo y algún otro mantendremos el recuerdo de ese pequeño y fulgurante aporte individual, aquel pase finísimo y preciso que dio tanta alegría colectiva.

Manuel Álvarez

