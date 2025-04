Es sábado de hockey, como casi todos para mí. El HC Coruña Femenino juega en Riazor. El partido, muy igualado, llega 1-1 a su recta final. El empate puede dejar sin título al Gijón, pienso para mí. A unos segundos para la bocina, el árbitro pita la décima falta de las locales, las asturianas tiran la directa, la meten y ganan. Qué pena. Sigo con la tarde y me conecto online a la final a cuatro de la Liga Gallega alevín. Tardo apenas unos segundos en caer. En Carballo, en un partido entre niños y niñas de doce y trece años, hay dos árbitros sobre la pista. En el anterior, en un duelo de máxima categoría nacional entre mujeres, solo hay uno. Se me cae el alma a los pies. Ya me parecía un escándalo la diferencia entre los dos árbitros en la OK Liga masculina y solo uno en la femenina. Esto ya es una total y rotunda falta de respeto.



No sé muy bien quién es el culpable. Descarto la opción de paternalismo, un “total, son mujeres, con un árbitro bien les llega” (por desgracia seguro que hay quien piense así). Según con quién hables te intentan convencer de que en realidad no es una discriminación, sino que se trata de una ayuda a los equipos femeninos, que así abaratan los costes de arbitraje a lo largo de la temporada. Es cierto que en las grandes citas, como la Supercopa o la Copa de la Reina, sí hay dos árbitros. Y que lo habitual entre los alevines es que haya solo uno pero que en las competiciones importantes, como la final a cuatro, la Federación Gallega de Patinaje hace un esfuerzo para que sean dos. Sea como sea, hace daño a la vista. Igualdad es tener las mismas opciones y los mismos medios. Que en dos competiciones nacionales de la misma federación, OK Liga masculina y OK Liga femenina, sigan existiendo estas diferencias es cuanto menos de otro tiempo. Pero no me hagan mucho caso. Aquí, una histérica más.