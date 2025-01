Yago Iglesias: "Un equipo juega bien cuando compite sin dejar de disfrutar del proceso"

Es uno de los entrenadores gallegos de moda en el panorama nacional por la espectacular Copa del Rey que ha hecho su equipo eliminado a un rival de Segunda División como el Levante y a dos de Primera como el Villarreal y el Mallorca. Este domingo, el Pontevedra de Yago Iglesias visitará Riazor para enfrentarse al Fabril, que tendrá enfrente al líder y máximo candidato al ascenso.

¿Qué espera el domingo?

Como todos los partidos de esta Liga, espero que sea muy igualado. Los resultados están siendo cortos. Los rivales nos lo están poniendo muy difícil. En este caso, sabemos lo que tendremos enfrente: el filial de un club profesional, con mucha calidad y en un escenario muy bonito que motivará a los chavales, con lo cual aumenta la dificultad.

Al Pontevedra no le va nada mal que el partido se dispute en Riazor.

Desde luego que no. Es un escenario de fútbol profesional que, a nuestra idea, también le va bien.

En la primera vuelta, el gol de la victoria contra el Fabril llegó en el minuto 90+7.

Era principio de temporada, estábamos cogiendo ritmo de competición y los nuevos jugadores tenían que adaptarse a la idea. Recuerdo que nos quedamos con un hombre menos por la expulsión de Yelko. Hemos mejorado como equipo y estamos perfectamente acoplados. Los jugadores que han llegado en verano entienden perfectamente lo que les pedimos y creo que el equipo está en un nivel muy bueno.



¿Es el Fabril uno de los pocos equipos de la Liga que le puede discutir el balón al Pontevedra?

No sé si nos puede quitar el balón o no, pero tiene una propuesta de ser un equipo propositivo, de ser valiente y de ser protagonista con balón. En el partido de la primera vuelta, en Pasarón, dejó clara cuál es su idea. Somos dos equipos con muchas similitudes en cuanto a la propuesta de juego, con diferencias en el cómo lo hacemos, pero a ambos nos gusta tener el balón.



¿Arriesga más este Fabril y es menos sólido defensivamente que el de la primera vuelta?

Todo evoluciona. Si fuese la primera jornada tras el cambio de entrenador, habría más similitudes, pero Manuel Pablo ha tenido tiempo suficiente para ir marcando su impronta, su idea, los pequeños matices... En este momento de la temporada, en muchos equipos entran y salen jugadores y eso siempre puede afectar un poco en el rendimiento. Espero un Fabril que quiera tener el balón, un Fabril valiente, un Fabril como lo que creo que debe ser un filial, que juegue de tú a tú contra cualquier rival.

¿Qué le llama la atención del filial del Dépor?

La calidad individual que tiene, la juventud y su propuesta valiente. Es un equipo que tiene chispilla, velocidad y calidad. Está haciendo una muy buena temporada que le permite pelear por cualquier objetivo.

¿Tiene jugadores del Fabril que podrían encajar en su equipo?

No me gusta hablar mucho de individualidades; ni de mi equipo, ni del rival. Tiene jugadores de mucha calidad y lo que destacaría del Fabril es esa idea de cantera que tienen de un tiempo a esta parte, de chavales que suben del propio Juvenil. Hace años era un equipo que firmaba muchos jugadores de fuera con experiencia. Desde hace varias temporadas, el club está optando por el producto que ya está en Abegondo y le está dando resultado.

Los mayores exponentes del producto Abegondo de los últimos años destacan en el primer equipo: Mella y Yeremay.

A la vista de todo el mundo está el grandísimo nivel que tienen. El trabajo que está haciendo el Deportivo en su cantera y la estructura que está formando da rendimiento y mejora de los futbolistas es una realidad.

Kevin es el futbolista que, en la actualidad, está a caballo entre filial y primer equipo.

Kevin es un futbolista diferencial que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba y que marca diferencias no solo en el Fabril sino en la categoría. En pretemporada, cuando jugamos contra el primer equipo del Dépor, dejó muestra de su calidad y es lógico que varios clubes de Primera Federación pregunten por él.

Aunque no será su primera vez, ¿qué supone para Yago afrontar un partido en un estadio como Riazor?

Evidentemente, gusta jugar en este tipo de escenarios y es beneficioso para nuestra idea de juego. Así como hay campos que en cuanto a dimensiones o estado del césped nos pueden perjudicar más, Riazor es un estadio de fútbol profesional que ilusiona y siempre es bonito jugar en este tipo de campos.

24 de enero de 2021. ¿Tiene esa fecha grabada?

Me imagino que te refieres al partido que jugamos con el Compos en Riazor.

Ese mismo.

Fue la última vez que visité Riazor. Recuerdo bien ese día porque fue muy especial. Fue un de esos partidos en los que todo sale prácticamente a la perfección en un escenario muy bonito y ante un rival de altas esferas. Rendimos a un nivel muy alto y ojalá este domingo volvamos a conseguir los tres puntos, que es lo que queremos, y sobre todo con nuestra idea, que es la clave para seguir en lo más alto de la clasificación.

En aquella etapa se rumoreó con un posible fichaje de Yago Iglesias por el Deportivo. ¿Hubo opciones?

Hubo contactos y se llegó a hablar, pero finalmente no cuajó. En aquel momento, el club escogió otro perfil de entrenador para volver al fútbol profesional. Siempre es bonito y es para sentirse orgullo que un club como el Dépor pueda pensar en un entrenador como yo. En aquel momento no se dio. Sigo con mi camino de ser mejor entrenador, de seguir formándome, de seguir mejorando y, por qué no, tal vez en un futuro se pueda dar esa opción.

¿Tiene la espina clavada del no ascenso de la temporada pasada?

La espina está clavada, pero hubo un equipo, el Ourense Club de Fútbol, que hizo una temporada espectacular. En el duelo directo a falta de dos jornadas nos ganaron en Pasarón y consiguieron esa ventaja de puntos que después era difícil de recortar. Nos fuimos al playoff, que fue muy bueno, pero en la última eliminatoria nos topamos con el mejor filial de España y a la vista está cómo compite en Primera Federación. Cuando en una Liga hay un equipo que compite a las mil maravillas a lo largo de 34 jornadas y consigue más puntos que tú, no hay más que felicitarlo. En el caso del playoff, la diosa fortuna decanta un poco las probabilidades de ascenso según el rival que rival te toque.



Teniendo en cuenta el rendimiento del equipo tanto en Liga como en Copa, ¿está fuera de categoría el Pontevedra de esta temporada?

La idea que todos tenemos es la de darlo todo, trabajar en cada entrenamiento para ganar cada domingo y dentro de unos meses estar en Primera Federación. Con todo el ruido de la Copa hemos enseñado lo que es el Pontevedra no solo a nivel grupo 1 de Segunda Federación sino a nivel nacional e incluso internacional. Por cómo compite el equipo y por la idea de juego que tiene, merece estar un paso por encima, pero somos conscientes de que somos jugadores, cuerpo técnico y club de Segunda Federación.

La gran mayoría de equipos firmaría el empate contra el Pontevedra, pero en su caso tienen que salir a ganar todos los partidos.

Hay que dar mérito a lo que está haciendo el equipo. Parece que es fácil tanto a nivel clasificatorio y de rendimiento y a veces no somos conscientes de la dificultad que tiene. Hay muchos partidos en los que tenemos la sensación de que el rival tiene marcado en el calendario el enfrentamiento con el Pontevedra y da su 200%. Eso nos obliga a nosotros a dar el 250%. Esa es la realidad con la que salimos a competir cada fin de semana. La parte buena es que algo bien estamos haciendo cuando los rivales plantean así los partidos contra el Pontevedra y la parte mala es que no nos podemos relajar nunca y en eso estamos trabajando.

¿Qué diferencia al Pontevedra de otros clubes en los que ha estado?

La diferencia es el nombre, el peso, el seguimiento que tiene... El Pontevedra es un grande del fútbol gallego, con mucha historia. En Pontevedra se respira fútbol. Estamos trabajando para que vuelva a la categoría que merece y creo que esta temporada, con la Copa del Rey, hemos despertado una afición que durante mucho tiempo ha estado dormida. Ojalá que cada semana, con el buen hacer del equipo, venga todavía más gente a Pasarón y a los estadios que visitemos.

¿Está cómodo ahí?

En todos los clubes en los que he estado, mis contratos siempre han por una temporada, pero siempre con la idea de estar mucho tiempo. Cada paso que doy es pensando en la mejora en la mejora individual. Evidentemente, me gustaría crecer como entrenador a nivel de categorías. En el Pontevedra estoy muy contento. Estamos haciendo una temporada muy bonita, la estamos disfrutando y no pienso mucho más allá.

¿Qué sentido tiene lo que ha hecho su equipo en la Copa del Rey eliminando a dos rivales de Primera División y a uno de Segunda?

Creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos sido capaces de hacer. Hay muchas maneras de competir y muchas maneras de ganar, pero cuando juegas contra equipos de Segunda y Primera División y compites de tú a tú, siendo protagonista, siendo valiente y con tu idea y tu modelo de juego, tiene todavía más valor. De puertas para dentro, la eliminación contra el Getafe nos dejó un sabor agridulce. No debería ser así porque perdimos contra un grandísimo equipo de Primera División, pero por el partido que jugamos y por lo que hicimos en toda la Copa, creo merecíamos dar un pasito más. Sobre todo, nos queda la pena de no haber recibido a un grande, grande de Primera División.

De los entrenadores de equipos de Primera a los que se ha enfrentado, ¿se ha quedado con algún mensaje?

La rueda de prensa de Jagoba Arrasate es de esas que te quedan grabadas porque no utilizó clichés ni falsos mitos que se pueden buscar cuando un equipo del fútbol profesional queda eliminado. Desde el análisis futbolístico dijo que el Pontevedra había sido mejor que el Mallorca. Es digno de alabar y para estar orgulloso que entrenadores de alto nivel, que son referentes para mí, hagan ese análisis y ese reconocimiento.

A nivel de juego, ¿a qué tiene que renunciar un equipo cuando se enfrenta a un rival tres categorías por encima?

A nada. Cuando juegas contra un equipo tres categorías por encima, la principal diferencia está en el nivel individual de los futbolistas. Estamos hablando de jugadores con una carrera dilatadísima en el fútbol profesional, con una calidad y con unos medios de trabajo que hacen que estén mejor dotados y mejor formados. Soy de los que piensa que desde lo colectivo se puede hacer más grande a un equipo y se puede empequeñecer a un rival de mayor categoría. Nuestros planteamientos siempre se hacen desde lo colectivo, siendo más fieles si cabe a lo que queremos hacer cuando nos toque atacar. Y en la fase defensiva, la idea parar, entre todos, la calidad que pueden tener esos futbolistas.

Ya desde su etapa en el Compostela, siempre ha proyectado en sus equipos una idea de juego muy definida. ¿Se ha vuelto menos intransigente con el paso de los años?

Todos evolucionamos. Esto es ensayo-error. He cometido muchos errores que forman parte del aprendizaje. He intentado mejorar en muchas situaciones y no solo en el aspecto táctico sino también en la gestión de vestuario en el día a día. Mi evolución ha estado en mejorar la idea de juego, sobre todo en la fase ofensiva, que es en lo que baso la formación de mis equipos. Quiero que mi equipo sea dinámico y que maneje muchas alternativas para ponérselo difícil al rival. Pero también ha habido una evolución en el momento sin balón. Mis equipos son mucho más agresivos con el objetivo de que cada vez seamos más competitivos.

¿Qué es para Yago jugar bien al fútbol?

No acabo de encontrar una respuesta con la que decir: es esto al 100%. Un equipo juega bien al fútbol cuando todos sus jugadores tienen clara la idea e interpretan a la perfección lo que toca en cada momento, cuando desde una idea colectiva son capaces de ir tomando decisiones en función de lo que va demandando el juego para, siempre, buscar los tres puntos, algo que para mí es fundamental. El fútbol es rendimiento, los entrenadores vivimos de los resultados, pero esto no deja de ser un juego que también debe entretener. En la definición de jugar bien al fútbol se debe valorar que los jugadores estén pasándolo bien y disfrutando. Un equipo que juega bien al fútbol es ese que es capaz de competir buscando la victoria sin dejar de disfrutar del proceso.

Proceso. Da la sensación de que Yago Iglesias necesita eso, un período de maduración, para hacer jugar bien a sus equipos.

La temporada pasada no conseguimos el ascenso, pero los resultados y el modelo de juego están ahí. En año y medio hemos perdido ocho partidos y eso habla del rendimiento del equipo. Soy un entrenador al que le gusta estar en clubes que le dan importancia al proceso. Sé que vivimos de los resultados, pero mi escenario ideal es el de asumir el trabajo en equipos en los que se empieza desde una pretemporada para poder ir asentando una idea. En nuestro modelo hay muchos macro y microconceptos en los que hay que insistir y persistir semana tras semana porque lleva su tiempo, pero en el momento en el que se consolidan, el rendimiento de los equipos va a ser muy alto. Siempre digo que si tienes buenos futbolistas, el modelo de juego se impregnará antes y si no tienes tan buenos jugadores te llevará más tiempo conseguirlo, pero hay que trabajar en ello. No soy un entrenador que busca excusas en el nivel de los futbolistas. Todo lo contrario. Me motiva tener plantillas de menos nivel, como ha podido suceder en las eliminatorias de Copa del Rey, que acaban alcanzando la idea futbolística que yo quiero.