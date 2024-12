Vitorio Carreira Piñeiro: “Nuestra directiva dialoga, no le gusta pasar el rodillo”

Vitorio Carreira Piñeiro seguirá de presidente de la Asociación de Fútbol de Veteranos de A Coruña (AFVC) hasta septiembre de 2028 al ser la única candidatura que se ha presentado a las elecciones. Junto a él continuarán en la junta directiva Rafael Herráez Fernández, vicepresidente-tesorero, José Bermúdez, secretario, y Luis Ángel López Carro, director de relaciones institucionales.



El mandatario concedió a DXT Campeón una entrevista para hablar de los retos a los que se enfrenta la AFVC.

Recientemente ha sido reelegido presidente de la AFVC. Cuando se presentó en septiembre de 2020 y se impuso en las elecciones a Clemente Amor Riveiro ‘Mento’, ¿ya se veía haciéndolo en 2024?

Yo soy una persona que no miro a largo recorrido. Así, según los quehaceres de mi vida personal y profesional, soy consciente de si puedo tener tiempo para ejercer en dicho cargo, pues en caso de no disponer del necesario no asumiría la responsabilidad de ser el presidente de la AFVC. Mi única intención es cumplir los objetivos que nos marcamos dentro de la directiva.

¿Cuáles son esos objetivos que se ha marcado?

Podría enumerar bastantes, pero el primordial es que la AFVC sea un grupo unido entre la totalidad de los clubes que la forman. Ello se debe a que la pandemia del Covid nos dejó muy tocados, ya que hubo bastante gente que dejó de jugar y esta circunstancia provocó cierto temor e incertidumbre a la continuidad de las actividades que realizábamos.

¿Cómo ha salido la AFVC de dicha situación anómala?

Más fuertes, pero hemos trabajado duro y mucho. También se debe poner en valor la enorme colaboración que nos han prestado, y nos prestan, los clubes, ya que desde el primer día se han volcado con esta directiva de la AFVC dando facilidades para los horarios de los partidos, temas de los campos... Los miembros de la directiva tenemos la certeza de que ahora la AFVC está más unida y buena parte de ello se debe al contar con una competición más atractiva al ir de la mano de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF).

¿Qué le ha dado la RFGF a los campeonatos en los que toman parte los clubes pertenecientes a la AFVC?

Ahora se compite con el reglamento y las normas que rigen en todo el fútbol autonómico, lo que le da más empaque y seriedad. Hemos avanzado a nivel de imagen y, además, nuestra visibilidad dentro de la sociedad es cada vez mayor.

Su candidatura ha sido la única presentada a las elecciones. Los clubes, ¿aprueban su gestión o existe dejadez y les da igual lo qué pasa?

La AFVC somos un colectivo muy grande al contar con 62 clubes, lo que representa a cerca de 2.000 personas entre jugadores, entrenadores, delegados y auxiliares. Los miembros de la junta directiva somos conscientes de que los clubes están satisfechos con la labor que iniciamos en septiembre de 2020 y antes de abrirse el período de candidaturas algunos de los delegados nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Entendemos que al ser de dominio público nuestra decisión de continuar, nadie optó por presentarse.

¿Fue conocedor de la posibilidad de otra candidatura?

No, pero para el bien de la propia AFVC es importante la existencia de gente que se presente, ya que ello muestra que es una asociación viva. Otra de las prioridades de nuestra directiva es involucrar a la gente, ya que a nosotros no nos gusta convocar una asamblea y pasar el rodillo. Exponemos lo que corresponda, dialogamos y lo razonamos con la intención de aprobar todos los puntos del día de forma unánime.

¿Qué prioridades tiene para el nuevo mandato?

Queremos asentar los logros que ha permitido a la AFVC gozar del estatus que tiene en la actualidad. Asimismo, para nosotros es muy importante conseguir que la violencia desaparezca del fútbol veterano, pues no representa los valores de nuestro deporte. Para ver cumplido este objetivo estamos trabajando con firmeza y mano a mano con la RFGF promoviendo medidas preventivas y educativas para erradicar esta lacra que por desgracia continúa en los campos.

Este año se ha cumplido el cincuenta aniversario de la fundación de la AFVC. ¿Cómo se encuentra la asociación?

Va a parecer un tópico lo que digo, pero está más viva que nunca. Es más, este aniversario ha servido para que los que no valoraban su existencia se diesen cuenta de la importancia de disponer de una asociación como es la AFVC.

Los miembros de la junta directiva y usted son las personas que han tomado el testigo a los fundadores de la AFVC. Cuando en su día decidan dejarlo, ¿ve a gente dispuesta a asumir el relevo?

No lo sé, pero consideramos que cuando llegué el momento y nos echemos a un lado siempre habrá gente que tendrá cualidades e inquietudes para continuar la labor iniciada hace medio siglo y de la que actualmente nosotros somos responsables.

La celebración de los cincuenta años de la fundación de la AFVC habrá permitido conseguir en los últimos meses una mayor visibilidad.

Evidentemente y como ejemplo está el hecho de que las instituciones y otros entes privados nos valoran de otra forma y el trato que nos dispensan es mucho más cercano.

¿A qué cree que se debe?

La respuesta no la debe contestar nuestra directiva, pero puede ser que hayan visto de primera mano nuestra seriedad y que el desarrollo de las competiciones que organizamos se debe al esfuerzo y trabajo diario que hacemos. A ello se une que han comprobado el elevado número de personas que movemos entre jugadores, entrenadores, delegados, auxiliares y los muchos aficionados que acuden a presenciar los encuentros que programados en los campos de A Coruña semana a semana.

El número de licencias y de clubes no ha dejado de crecer en los últimos años, síntoma de que hay un gran interés en la competición. ¿Cómo está el fútbol veterano en la actualidad?

Como decía antes, estamos en un gran momento y ello se ve en la enorme cantidad de clubes y licencias existentes, algo que nos llena de orgullo a los directivos de la AFVC. Son muchos los que nos cuestionan las razones de esta aceptación y tenemos claro que la gente que está en el fútbol veterano es porque le gusta el fútbol, como es lógico, y por rodearse con sus amigos. Algunos pueden pensar que el sábado o el domingo solo vamos a jugar el partido y tras el pitido final ya acabó todo. Pero no, nada más lejos de la realidad, ya que ese tiempo, antes, durante y después del partido, lo que se conoce como el tercer tiempo, es un momento en el que estamos todos juntos y que lo pasamos muy bien al unirnos lazos de sincera amistad.

¿Cuentan con jugadoras?

No y eso que desde febrero del año 2022 pueden tomar parte en las competiciones. Ahora que lo dices, deberíamos incentivar su participación en los torneos.

Esta temporada, ¿qué novedades verá el campeonato?

La más importante ha sido la creación de la Segunda B, una categoría que nace con la intención de dar valor y potenciar nuestro campeonato liguero. Estamos muy contentos de haber tomado esta decisión al considerar que ha sido un gran acierto, algo que nuestros clubes nos lo han confirmado.

¿Qué proyectos deportivos tiene para la actual campaña?

Seguiremos con la disputa de los torneos de Liga, Copa Federación, Copa Asociación y Supercopa. En los próximos días se decidirá la sede del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales, que será en junio. A Coruña cuenta con opciones de acoger este evento deportivo.

La huelga de los conserjes de las instalaciones deportivas ha sido un grave contratiempo.

Desconozco las reivindicaciones de los conserjes, pero es evidente que es un contratiempo para nuestro torneo, pero también para el resto de los deportes. Se debe recordar que la falta de instalaciones en A Coruña ya era un problema para todos los deportes antes de iniciarse la huelga, no algo exclusivo del fútbol. Hablando específicamente de fútbol, creemos que urge la construcción de un campo y que los desperfectos que padecen algunos de los actuales deberían arreglarse para evitar un deterioro mayor.