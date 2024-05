Totó: "El objetivo es llegar a Riazor; no nos queremos quedar a las puertas"

En su primera temporada en el Club do Mar, Alberto Díaz Ramos, conocido en el mundo del fútbol como Totó, ha caído de pie. Es el segundo futbolista de la plantilla con más minutos disputados (2097) en lo que va de temporada sólo superado por una institución en el club caionés como es el portugués Tiago Mendes y, además, ha sido el MVP de la eliminatoria de cuartos de final de Copa de A Coruña ante el Sporting Cambre que deja al equipo de Dani Sánchez a las puertas de una nueva final en Riazor.



Para el delantero arteixán de 22 años, la clasificación para una de las semifinales de la Copa de A Coruña "significa mucho para el club porque lleva ya varios años seguidos llegando a estas rondas: cuartos, semis… Algo especial tiene el equipo con este torneo", comenta Totó.



El Club do Mar se impuso por 0-2 al Sporting Cambre, un equipo de su misma liga (Primera Galicia), en el Dani Mallo. "El plan de partido era ponernos por delante en el marcador en la primera parte, y así fue, para en la segunda obligar al Cambre a apretar un poco más y nosotros así poder correr con más claridad aprovechando los espacios que iban a dejar. No salió bien y pudimos encarrilar la eliminatoria antes del minuto 70", explica.



Por esos motivos, el hecho de tomar ventaja en el marcador en el ecuador de la primera mitad y por saber jugar con el resultado a partir de ahí, Totó considera que la clasificación del Caión para las 'semis' de Copa ha sido justa. "Estuvimos bien en todas las líneas: en defensa seguros y contundentes sin apenas conceder ocasiones, por dentro con mucho dominio y equilibrio y arriba tratando de generar ocasiones y perdonando lo menos posible. Nos salió todo bien, por lo que estamos satisfechos".



Totó fue uno de los grandes protagonistas del partido al marcar dos goles pero, ¿con cuál de los dos se queda? "Diría que con el primero por la importancia que tenía: ponernos por delante del marcador lo antes posible era primordial. El segundo se lo dediqué a mi padre ya que, aunque no pudo venir al partido, se lo conté y sé que le hizo ilusión".



Sin opciones de llegar a la fase de ascenso a Preferente en el campeonato liguero, ¿la meta del Club do Mar es ganar la Copa? "Una vez descolgados en la liga, el objetivo está claro: llegar a Riazor, no nos queremos quedar a las puertas".



A nivel personal, Totó es el segundo jugador con más minutos disputados en la plantilla de Dani Sánchez y el segundo máximo goleador del equipo con nueve dianas en liga. "Mi temporada ha tenido muchos altibajos. Diría que empecé bien, marcando goles, pero después tuve un tiempo que se me atascaron. Aun así, el trabo en el campo no me lo quita nadie. Considero que estoy haciendo una buena temporada pero podría ser mejor".



Después de dos años en Preferente ha bajado a Primera. ¿Por dónde pasa el futuro de Totó la próxima temporada? "Si supiera algo lo diría, pero no tengo nada pensado. Lo único que quiero es ganar estos tres partidos de liga que quedan, ganarle al Victoria la semifinal y levantar la Copa en Riazor".