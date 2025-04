El Silva vuelve a casa para intentar revertir la mala racha

No está siendo la temporada más regular del Silva en Tercera Federación. Los de Iván Sánchez han ido acumulando distintas rachas a lo largo del año y algunas de ellas no han sido, ni mucho menos, positivas. Un ejemplo es la que están viviendo en estos momentos, con siete encuentros seguidos en los que no han sido capaces de ganar. Esto les ha llevado a acercarse más de lo deseado a los puestos de descenso, aunque se mantienen cuatro puntos por encima con 31.



Para el partido de esta tarde contra el Polvorín, el Silva no podrá contar con Estramil, que causará baja por una lesión en la rodilla. “Ellos, a pesar de su último partido, tienen muy buen equipo. Nosotros venimos en una dinámica de resultados un poquito mala. Las sensaciones están siendo buenas, pero nos está faltando acierto”, analiza Sánchez.



“Creo que ellos van a llevar mucho el peso del partido y nosotros intentaremos aprovechar alguna contra”. Iván Sánchez considera que una de las claves es “no encajar” para poder sacar “algo positivo”. De su rival afirma que es un equipo que “encaja mucho, pero que también marca mucho”.

Somozas - Atlético Arteixo

Los de Juan Riveiro visitan esta tarde el Manuel Candocia para medirse al Somozas, equipo al que aventajan en apenas dos puntos en la tabla clasificatoria. El Atlético Arteixo no ha perdido ningún partido en el mes de marzo y quiere continuar con su buena racha de resultados.

Estradense - Betanzos

Los de Claudio Corbillón buscan repetir el resultado de la semana pasada contra el Gran Peña, cuando dieron la sorpresa ganando por 2-1, y cosechar un segundo triunfo de forma consecutiva. Su rival será un hueso duro de roer, ya que el Estradense llega como tercer clasificado y tras cuatro partidos sin perder.