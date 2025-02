Los siete días que pueden marcar el devenir de la temporada del San Tirso

Este domingo, San Tirso-Sofán. El próximo, Miño-San Tirso. Dos partidos claves para el equipo de Fabio Rodríguez, que recibe en O Monte al equipo que tiene justo por debajo en la clasificación y visita en Gallamonde al que aspira a derrocar de la última plaza que da acceso a los playoffs de ascenso a Tercera Federación.



La tabla dice que los de Mabegondo tienen un punto más que el Sofán y dos menos que un Miño que ha disputado un partido más y que esta jornada se mide con el Negreira, segundo e inmerso en una racha de siete victorias seguidas.

Tranquilidad

Es un momento clave y su entrenador lo reconoce. “Son partidos muy importantes, ganar significaría meternos ahí de lleno. Estamos tranquilos, porque llevamos un punto más que en la primera vuelta, y el equipo está serio y sólido, más allá de que nos falta algo de eficacia últimamente”.



De los últimos cuatro partidos, tres se han saldado con empate a cero y el otro con una derrota (2-1), algo que entiende que no les debe generar ansiedad. “En Lalín o ante el Monta en la primera vuelta, cuando íbamos por debajo en el marcador y teníamos que arriesgar, se vieron nuestras carencias. En el ida y vuelta sufrimos. Intentamos mantener un balance defensivo apto y lo trabajamos entre semana, como seña de identidad. Llevamos 18 goles en contra y diez porterías a cero, y esa tiene que seguir siendo nuestra base, como en estos dos años. Ya entrarán, hay que tener paciencia y no desesperar. Estuvimos seis semanas sin perder y no nos metimos quintos, y ahora llevamos cuatro jornadas sin ganar y seguimos ahí”, expone Fabio Rodríguez.



El San Tirso terminó con 30 puntos la primera vuelta y el técnico está convencido de que replicarla podría ser sinónimo de éxito. "El objetivo es hacer una segunda vuelta igual que la primera, porque con 60 puntos debería dar para meterse quinto”, indica. Parte de las opciones pasan por ganar a Sofán y Miño, que también suman solo tres puntos en sus últimas cuatro citas.