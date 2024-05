Sergio: "La Copa se vive de una forma increíble en este club y levantarla en Riazor sería espectacular"

La eliminatoria de cuartos de final más intensa se vivió en Vilaboa, donde el Carral se impuso por 2-3 al Olímpico en un partido con hasta cuatro tarjetas rojas y con un protagonista. El delantero visitante Sergio Iglesias marcó dos de los tres goles del equipo que dirige Jairo Bello.



"La Copa siempre ha hecho mucha ilusión en el club", explica Sergio. "Como jugador, poder disfrutar de esta situación es una motivación extra al ver la unión que tienen el equipo y la gente del pueblo. Es un orgullo estar donde estamos", añade el bigoleador frente al Olímpico.



"A pesar de la ventaja que tuvimos durante el partido nos vimos incómodos por momentos, pero creo que llegamos a generar más peligro de cara a puerta y nos ganamos la justicia por nuestra cuenta. Cuando vamos todos a una y trabajamos como equipo, somos difíciles de superar. ¿Las claves? Intensidad, sacrificio, y acierto de cara a gol. La concentración del equipo fue increíble en todo el partido y eso nos llevó a remar en los minutos finales", explica Sergio.



El atacante del Carral reconoce que "fue un partido intenso y, cuando no se cortan ciertas situaciones de raíz, se actúa con impotencia en los minutos finales. A poca gente le da igual perder en estos partidos".



De sus dos goles subraya que "me quedo con el primero. Antes de empezar hablamos que íbamos a apretar arriba e intentar aprovechar un posible error en su salida de balón y fue una buena lectura. El segundo gol se lo dediqué a mi padre, que me suele tirarme de las orejas para que dé lo mejor de mí, y al capitán, que siempre me anda encima pero nos entendimos a la perfección y medio gol fue suyo".



El Carral tiene opciones de ascenso a Preferente y está en semifinales de Copa. "Queda lo mas difícil y a la vez lo más bonito sabiendo que hay que ir paso a paso y disfrutar el proceso. Ascender y probarse en una categoría superior siempre beneficia al club, pero la Copa se vive de una forma increíble en este club y levantarla en un escenario como Riazor sería espectacular".



El Carral es el mejor equipo de la segunda vuelta en el grupo 1 de la Primera Galicia, incluso con más puntos que el líder O Val. ¿Qué tecla se ha tocado para estar haciendo un final de temporada tan bueno? "Saber lo que tiene que hacer cada uno y creérnoslo. Jugamos con intensidad, ilusión, vamos todos en la misma dirección y ganar partidos importantes a rivales directos ha sido clave para darle continuidad a los encuentros que, a priori, nos podían costar menos. Hemos mantenido la esencia siendo conscientes de que teníaamos que disfrutar el momento, pero sin dejar de apretar. A pesar de que tuvimos contratiempos y nos vimos condicionados por lesiones en muchos momentos, siempre confiamos en lo que valíamos", concluye Sergio.