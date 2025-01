Fabio Rodríguez olvida la Copa y se centra en la rutina

Fabio Rodríguez (Monforte de Lemos, 1986), tenía ganas de un pequeño parón. El técnico del San Tirso, que ha vuelto al anonimato tras el rutilante camino en la Copa del Rey, recuerda que en verano apenas pararon un mes, algo más típico de un equipo profesional que de uno de Preferente.



Eso sí, mereció la pena. “Fueron momentos bonitos e inolvidables. Nos vimos en situaciones que ni en nuestros mejores sueños nos habríamos imaginado. Ahora que ha pasado un poco de tiempo, sientes orgullo por el grupo de jugadores, directiva y cuerpo técnico vamos a quedar en la historia del club para siempre”, rememora.



Su equipo se marchó con buenas sensaciones al parón, sexto clasificado tras vencer al Órdenes. Han sido los primeros en sacar los tres puntos en Vista Alegre. “Teníamos un plan claro de como jugarles, robamos donde queríamos y encarrilamos el partido. Luego tuvimos que ajustar un poco cuando pasaron a jugar con dos puntas”, analiza el técnico.



Este fin de semana cerrarán la primera vuelta ante el Arzúa, penúltimo clasificado pese a ser un recién descendido. “Ha tenido muchos cambios en la plantilla y en el fútbol depende mucho de como empieces, porque yo creo que no tienen tan malos jugadores. Compiten todos los partidos y no suelen perder la cara, pero las dinámicas son así”, comenta Fabio sobre su próximo rival.

Pueden superarse

“Parece que estamos más irregulares este año, pero si le ganamos al Arzúa haremos mejor primera vuelta que la temporada pasada. Llevamos más goles a favor y menos en contra”, reivindica el técnico.



Pese a que su deseo para 2025 es luchar por lo máximo posible, explica que no tienen una exigencia concreta. “No nos vamos a volver locos. El club no nos pide nada, aunque vamos a intentar jugar el playoff. El año que viene sí que a lo mejor hay cambios, se va un poco más de verdad a por un objetivo más alto con un poco más de presupuesto”, desvela.



Para el inicio de la segunda vuelta, tendrán un bonito reto, ser el primer equipo en vencer al Montañeros (si no lo logra este fin de semana el Negreira). “Alguien tendrá que ganarles algún día”, bromea Fabio Rodríguez.



“Lo dije antes de principio de temporada, de encajar cuatro, que iban a ser el rival a batir y el tiempo lo está demostrando. Tienen un equipazo, grandes individualidades, una idea de juego muy clara como el año pasado y un cuerpo técnico muy bueno. La gran diferencia es lo que hablaba el otro día el míster, que decía que antes generaban pero no materializaban. Siguen jugando igual de bien, pero él mismo dijo que Otero lleva cinco goles, Currás cuatro y Cano otros cuatro. Son tres que el año pasado no estaban, porque los que estaban este año no juegan, aportan desde el banquillo”, añade.



El preparador del San Tirso no está de acuerdo con que la plantilla del Monta sea equiparable a la suya y a la de otros cinco equipos de la Liga, aunque reitera el mérito del equipo dirigido por Jairo Arias.

“Él mismo se contestó con ese dato, ¿no? El año pasado jugaban igual de bien pero no las metían. Son un equipazo, con un gran cuerpo técnico y tienen mucho mérito, porque no es fácil ganar todo lo que están ganando. Para mí van a ser campeones aunque tengan pinchazos ahora”, apunta.

Sigüeiro y Sofán

Con respecto a los cuatro equipos que cree que jugarán los playoffs, solo se atreve con dos. “Está muy igualado. Al Sigüeiro siempre le costaba arrancar y luego acababa muy bien, por lo que este año que ha empezado a tope desde el principio... creo que será uno de los equipos. Al Sofán este año lo veo mucho más regular, enchufado, sacando victorias en campos complicados, mismo bloque y cuerpo técnico. Diría que también estará, pero luego no me atrevería a decir ninguno más. Nosotros vamos a intentar pelear, Ribeira y Negreira van a estar ahí, el Paiosaco creo que va a llegar... Vienes de un cambio de categoría y las dinámicas son así, pero lo veo con opciones. Nosotros a ver si al menos llegamos con opciones de pelear”, desea.



El míster no ve demasiadas opciones de permanencia para Atlético Escairón, Galicia Mugardos, Arzúa y O Val, que están un poco descolgados. “El año pasado los de abajo llevaban otro ritmo de puntuación. Te paras a pensar y tienen que hacer una vuelta de playoff, de 30 puntos. Quizá Mugardos por los jugadores, pero lo veo complicado. Ribadeo, Pol, Lemos y compañía van sumando a buen ritmo, ya están sobre los 20 puntos...”, contesta.



No espera movimientos en enero. “Pudo haber alguna salida, de jugadores que nos tocaron, pero no hubo que andar convenciéndolos para que se quedaran. Nos contaron que tuvieron llamadas, pero que estuviéramos tranquilos porque íbamos a seguir. Algunos de los que están contando con menos minutos también tuvieron alguna llamada de Primera Futgal, por ejemplo, pero si no ha habido salidas hasta ahora, que ya ha habido tiempo, tengo mis dudas de que se produzcan en próximas fechas. Pero en ese caso no ficharíamos a ningún sustituto”, explica.

Mario, la revelación

Desvela que el jugador de su equipo que más le ha sorprendido en estos últimos meses es Mario Seoane, al que ya había entrenado en el Ural.



“El año pasado le costó mucho adaptarse, entrar. Fue poco a poco, ya acabó bien, y este año ya ha tenido muchas titularidades en partidos importantes. Es un jugador en el que creo mucho, que no es de procesos súper rápidos, pero va creciendo”, argumenta.



A la hora de señalar a los que, bajo su punto de vista son los cinco mejores jugadores de entre todos sus rivales en Liga, opta por uno de cada equipo. “Unai Peón (Montañeros), Remuiñán (Sigüeiro), Chiño (Lalín), Anxo Vidal (Cidade de Ribeira) y Martín Pereira (Sofán)” es su elección.



Por último, da a entender que le gustaría seguir en el San Tirso y que el club piensa lo mismo, pero sabe como es el fútbol y que el año no ha hecho nada más que empezar.



“Yo estoy encantado y ellos también. Siempre hablamos de futuro juntos, pero no formalizamos nada. Puede empezar el mes de enero, perder cinco partidos y decir ‘esto se acabó, tengo que cambiar de aires”, apostilla.