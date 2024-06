El San Tirso, especialista bajo presión

Catorce de quince en las tandas. Seis de seis en liga. Son los grandes números que ha firmado el San Tirso esta temporada desde el punto de penalti, con una efectividad que supera el 95%. Xian (5), Denis (4), Segade (2), Sito (2), César (2), Meijide (2), Cagiao (1), Álex Miranda (1) y Gamallo (1) han sido todos los goleadores; mientras que Carlos Díaz, ante el Torre, fue el único que falló.



Fabio Rodríguez, entrenador del equipo, analiza las claves de este buen rendimiento.

1. Su visión de esta parte del juego

El técnico entiende que los penaltis son algo más que suerte o lotería, como dice el tópico. “Para mí influye un poco el talento y estar con la cabeza fría. La concentración, no ponerte nervioso, etc. Creo que lo que más influye es el temple del jugador y como soporta la presión”, reflexiona.

2. No se obsesiona con controlar la suerte

No acostumbra a trabajar este tipo de lanzamientos de forma habitual. “Solo los entrenamos antes de la final de Riazor. Ni siquiera eso, los practicaron varios jugadores al acabar la sesión, de manera libre. También es algo que tenemos hecho algunos viernes de churrascada”, explica.

3. Han dado continuidad a una buena racha

¿Qué le dice haber marcado tantos penaltis? “Que nuestros jugadores son eficientes, tienen buena concentración y no se ponen nerviosos ante una situación de máxima presión. Es una estadística positiva que prolonga lo del año pasado, que metimos todo lo que tiramos en liga”, recuerda.

4. Criterio de selección de los lanzadores

Fabio diferencia entre el torneo de la regularidad y las tandas a la hora de escoger quien los lanza. “En liga tenemos dos especialistas que son Denis y Xian, y según el momento, el que se ve con más confianza es el que tira. En los lanzadores de Copa voy tanteando. Los dos habituales suelen estar predispuestos y luego va por sensaciones. Alguno te dice que no, alguno se escapa... Voy mirando para que haya feedback”, explica el preparador coruñés.



En liga, Denis marcó ante Sigüeiro, Dubra y As Pontes; mientras que Xian anotó ante Lemos (tanto en la primera como en la segunda vuelta) y también contra As Pontes, en una penúltima jornada donde los de Mabegondo dispusieron de dos penas máximas.



Tampoco se olvida el técnico de sus porteros, que han sido fundamentales deteniéndo penaltis en las tandas contra Torre, Victoria y Sigüeiro: “son buenos en situaciones de mano a mano, de proximidad, tienen buenos reflejos y ese ‘timing’ necesario”.

5. Controla los nervios, pero no quiere más

Pese a que consigue no tensarse en exceso cuando un partido se decide desde los once metros, hay días que es inevitable: “en Riazor estaba un poco peor por el contexto, pero el otro día estaba bastante relajado”. Al hilo de eso, señala que no firma otra este sábado en la final de la Copa Diputación contra O Val, y lo justifica con el último choque: “Contra el Sigüeiro creo que no deberíamos haber llegado a los penaltis, porque hasta la falta que les mete en el partido habíamos sido superiores”.

6. Santi, solo si no quedara otra

Para terminar, una pregunta más desenfadada sobre Santi Brandariz, que ahora sí que sí pondrá punto y final a su brillante y eterna carrera con la disputa de la final en Narón. ¿Le animarías a tirar un penalti decisivo? “En su día los tiraba, pero ahora creo que lanzarían antes los otros diez, incluido el portero”, bromea el técnico.