Rubén Sande: "Es especial y se iguala todo, como si fuera un Depor-Celta”

La penúltima jornada de Preferente, que se disputará este domingo a las 18.00 horas, tiene reservado un derbi coruñés en A Grela entre Victoria y Montañeros. En la plantilla de estos últimos solo hay un jugador con pasado en las ‘cebras’, el centrocampista Rubén Sande (A Coruña, 10 de febrero de 1999), que atiende a este diario en la antesala de un partido clave para los locales, que se juegan la permanencia, pero que los visitantes afrontan con la motivación de un partido especial y con el objetivo de terminar lo más arriba posible.

Curioso que hablando de dos equipos clásicos de la ciudad seas el único del Monta con pasado en el Victoria, aunque fuera fugaz.

Sí, es raro. El año que se cortó por la pandemia estaba en el Arteixo y en los meses posteriores no se sabía si iba a empezar la siguiente temporada. Me llamó Diego Armando (García) para hacer la pretemporada (2020/21) con el Victoria y en principio quería que fichara. Es verdad que estaba un poco fuera de forma física por el tema de la pandemia, había que entrenar con mascarillas, etc. y a las dos o tres semanas nos llamó a mí y a otros compañeros y nos dio la baja. Solo estuve eso y ese año al final me quedé sin jugar.

¿Lo entendiste?

A ver, estaba un poco fuera de forma, pero con el paso del tiempo íbamos a mejorar. En parte le doy la razón, pero en parte no, porque si me quiso fichar, ¿por qué cambia la opinión tan drásticamente?

¿Con qué jugadores de la plantilla actual coincidiste?

Estaban Pablo Plaza, Pipo, Martín Mauriz y Andrés, que en la ida aún jugó contra nosotros. Puede ser que alguno más, pero tuve poco tiempo para relacionarme y de antes solo conocía a Plaza.

¿Cómo ves sus opciones de lograr la salvación?

La situación es complicada, porque necesitan ganar sí o sí los dos partidos y luego dependen de otros equipos, incluso de la superior categoría.

¿Qué valoración haces del 1-1 de la primera vuelta?

Fue un partido muy disputado, con expulsiones, que nosotros lo teníamos bien hasta el descanso, pero luego se nos complicó al estar con uno menos. Me acuerdo que tuve que jugar de lateral y fue bastante fastidiado cubrir a su extremo Pedro Carpente, que marcó el gol al final. Mi fuerte no es la velocidad y jugar de lateral, entonces me costó.

¿Es un partido especial, de rivalidad?

Ambos tenemos ganas de ganar, porque es el único derbi de A Coruña. Es especial y se igualan las cosas, como si fuera un Depor-Celta.

¿Os motiva la mala situación del Victoria o también da un poco de pena que deje de estar en la categoría y por ello perderse el derbi?

Para nosotros es como si no estuviera en esta situación. Queremos ganar por nuestro bien, para quedar lo más arriba posible, ya que optamos al sexto o quinto puesto. No les deseamos el mal, están en esa situación porque no ganaron partidos por x cosas y no cambia nuestra idea de querer ganar. Al ser un derbi, más aún.

No les deseamos el mal, pero no cambia nuestra idea de querer ganar



¿Qué balance haces de la temporada?

Es bueno, pero también con altos y bajos. A principio de temporada nos costó, pero desde la primera victoria estuvimos muy bien, jugando bien. Fue el tramo bueno hasta que hace unos partidos volvimos a bajar el nivel. Lo que más nos costó fue jugar fuera de casa, porque en Visma es un campo grande que nos favorece, que tenemos trabajado y estamos adaptados, y equipos como el Sofán que juegan en campo pequeño sufren. En casa fuimos superiores casi siempre; el déficit fue fuera, que solo ganamos tres partidos, muchos empates contra los de arriba que merecimos algo más, salvo el Sigüeiro, que no estuvimos muy finos.

Da la impresión que manteniendo el bloque y realizando algún fichaje la próxima temporada puede ser bonita para vosotros.

Sí. Este año fue un cambio drástico, renovaron a casi toda la plantilla. Querían gente joven, con ganas y demostramos en gran parte eso, aunque ahora al final decaímos un poco.

¿Te gustaría seguir?

Sí. Cuando llegué vi que venía gente con mucho nombre, que había jugado en Tercera o Preferente. Veía que fichaban a esa gente y decía ‘a ver si juego’. Pero al final trabajando y demostrando acabé teniendo un hueco en el equipo y estoy muy cómodo. Con Jairo, Tejada y Sergio muy bien. Hay que trabajar y sufrir un poco porque exigen mucho, pero sino no estaríamos tan arriba.