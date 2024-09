Rodri Alonso: "Odiaba venir como visitante, pero ahora disfruto de A Grela"

Rodri Alonso (Ponferrada, 9 de abril de 1992) ha sido el gran protagonista de la segunda jornada del grupo 1 de Tercera Federación. Su ‘hat trick’ ante el Boiro, el primero que logra en seis años, sirvió al Silva para sumar tres puntos más y llegar a los seis.



“Fue un partido muy igualado, como todos en A Grela. La mejor estrategia es ganar segundos balones, duelos individuales y cuantos más ganes, más posibilidades tienes de sumar. En eso estuvimos muy acertados y a partir de ahí aprovechamos muy bien las oportunidades”, valora.



Sobre sus tantos, señala: “el primero fue muy raro, un cúmulo de rebotes, y aproveché que quedó el balón muerto para tirarme al suelo y marcar. El segundo fue un buen gol colectivo, un gran pase de Ogando que me dejó dentro del área con mucho espacio. El central llegó tarde, recorté y disparé con la izquierda. Y el tercero es otro de esos goles de cuando está el día para tí, que te sale todo, con rebotes”.



El técnico Iván Sánchez decidió mantenerlo en el campo, algo que Rodri reconoce: “Vio que estaba con esa flor y le agradezco que me dejase. No solo antes de meter el tercero, sino después, que tuve un par de ellas para meter el cuarto”.



El delantero recuerda su último triplete, en la temporada 2016-2017 con el Bergantiños en el campo del Negreira, y bromea con que ahora se puede relajar “hasta marzo” por haber alcanzado la cifra de goles de la pasada temporada.



Sobre su relación con A Grela, un campo estrecho, explica: “cuando no estaba en el Silva odiaba venir, la verdad. Le pasa a todos los que no están aquí. Es difícil jugar, siempre tienes a rivales muy cerca, muy poco tiempo para pensar, el balón no bota muy bien, etc. Es un campo incómodo, en el que si no estás vivo, intenso y ganas duelos lo vas a pasar muy mal. Pero bueno, una vez vienes al Silva te tienes que adaptar”.

Paso del tiempo

Rodri habla de disfrutar, algo que ha aprendido a hacer más según han ido pasando los años. “Se disfruta más del fútbol. No solo por la edad, sino por las experiencias, por malas temporadas y lesiones. Por todo un poco. Llegas a una edad que ves que te queda poco y aprovechas más el día a día. Creo que soy más feliz ahora aunque juegue menos y meta menos goles. Me salgan mejor o peor las cosas, no tengo tanto en cuenta mi producción, sino lo que pueda disfrutar y aportar al equipo”, argumenta.



¿Cuál ha sido su mejor momento en el fútbol? “En lo deportivo, diría que el Bergantiños, por esos dos años haciendo playoffs, pero mi experiencia en el Bouzas en Segunda B fue increíble, jugando contra equipos que nunca pensé jugar. Creo que todos los años tienen algo especial y algo de lo que aprender”, contesta.



Una de las claves de que esté viviendo buenos tiempos en el Silva es el entrenador: “Iván confía en toda la plantilla. Rota muchísimo a los jugadores. Tener a la mayoría del equipo enchufado no es nada fácil y él confía. Eso mejora los onces y los entrenamientos. Y luego destaca la evolución que ha tenido desde el año pasado, que obviamente empezó sin pretemporada porque se fue Bardanca. Eso te quita un mes y algo de trabajo y vas a remolque. Noto mucha mejoría, con toda la preparación desde el principio tanto de él como de Marcos. He notado una evolución muy buena en el trabajo táctico y espero que se note. De momento vamos bien, pero es anecdótico”.



Esta es su undécima temporada consecutiva en Galicia, comunidad en la que ha encontrado su sitio en el fútbol. “Tengo un vínculo especial, me siento de la Tercera Gallega. No ha sido por un tema laboral de firmar por un equipo por trabajo. Creo que soy más reconocido aquí, que me conoce más la gente de los clubes por el hecho de habernos enfrentado tantas veces”, explica.