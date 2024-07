Revolución televisiva en el fútbol modesto

El fútbol popular es intrínseco a lo presencial, pero todo puede haber cambiado. La Real Federación Galega de Fútbol y la empresa tecnológica Cinfo aúnan esfuerzos para lanzar una idea tan ambiciosa y arriesgada como revolucionaria, “la televisión del deporte gallego”. Se trata de un proyecto a diez años que dará sus primeros pasos el próximo curso en cuatro categorías, Preferente Futgal masculina, Primera División Galega Arzúa-Ulloa DOP femenina, así como en las Preferentes masculina y femenina de fútbol sala. La idea es muy clara: retransmitir en directo todos y cada uno de los partidos, y ofrecer contenidos como clips de jugadas relevantes y resúmenes.



Este diario se ha puesto en contacto con varios protagonistas -tres entrenadores, dos presidentes y un jugador- con el objetivo de conocer las opiniones que suscita el proyecto desde distintos puntos de vista. Hay matices, pero el resumen general es que la propuesta despierta una primera impresión positiva.



Pero antes de entrar en ello, todo el contexto sobre el proyecto: Cinfo se define en su página web como una firma que aporta “soluciones de inteligencia artificial, contenidos y multimedia para todos los sectores”. Su CEO, Antonio Rodríguez del Corral, explica que en cada campo se instalarán entre una y cuatro cámaras inteligentes, en función de la capacidad de internet; y que si no hay acceso a la red, algo que sucede en 30 de las instalaciones, será la propia marca quien se encargue de implementar la conectividad.



Señala que quieren ser la televisión del deporte en Galicia, pero por el momento es el fútbol quien ha dado el primer paso con Rafael Louzán, presidente del ente federativo, a la cabeza. El visionado se podrá hacer a través de Smart TV, página web o app en móvil.



En Cinfo tienen un mensaje para los equipos: quieren ser “un socio de marketing”. Del Corral entiende que presentan una herramienta que se adapta para que los clubes puedan realizar sus propias campañas de publicidad, captar anunciantes que puedan insertar sus marcas durante las retransmisiones o locutar los partidos. También los resúmenes se podrán comercializar con los logos de patrocinadores y se podrán compartir o difundir a través de redes sociales. Independientemente del montante económico que le aporte el ‘sponsor’ al club, Cinfo se llevará una comisión de cinco euros por cada logo que se inserte.



Cabe señalar que el proyecto cuenta con el apoyo de IGAPE- Xunta de Galicia a través del programa Centros Dixitais; que las producciones serán híbridas, de forma que la realización podrá ser automática o manual asistida por inteligencia artificial; y que cubrirá, en su primera fase, 51 campos de fútbol y 53 pabellones en los que 123 clubes de fútbol y fútbol sala emitirán más de 1.250 partidos por temporada.

Opiniones

“Para los técnicos es una herramienta interesante”, argumenta también el CEO de Cinfo. Y no falta a la verdad atendiendo a las opiniones de tres de ellos.



Pery López, entrenador del Galicia de Mugardos, le ve varias ventajas. “Está bien todo lo que sea avanzar en cuanto a medios y herramientas; de esta forma el público tendrá una opción más para ver y seguir a su equipo, algo que solo podía hacer en el propio campo”. Y para sus intereses como técnico, deja una interesante reflexión: “En el Miño (equipo al que dirigió la pasada temporada) no tenía cámara de vídeo, y sin ella no puedes compartir vídeos con otros cuerpos técnicos, por lo que ellos tampoco te lo compartirán a no ser que sea tu propio partido. Noté mucho la ausencia de esa herramienta, porque la considero muy útil a nivel visual. Tienes que llegar al jugador y le puedes dar mucha información y mensajes, pero no hay nada mejor que una imagen a la hora de emitir un ‘feedback’ o una corrección”.



Por su parte, Jairo Arias, preparador del Montañeros, sí tenía dicha cámara. “Estábamos en un grupo y ahí colgábamos todos los partidos que disputamos como local, por lo que siempre teníamos alguno de los contrincantes. A partir de ahí mi analista Sergio Rodríguez hacía un visionado y me pasaba un vídeo de siete u ocho minutos del rival con parámetros previamente acordados que entendemos que es lo que necesitamos”, explica. Por mucho que ya dispusiera de esa posibilidad, valora el proyecto de forma positiva. “Ahora tendremos todos los partidos y eso lógicamente nos ayudará más. Es algo diferente y que sumará de cara a la visibilidad del fútbol modesto”. apunta.



Otro que trabajaba con un sistema muy parecido es Fabio Rodríguez, técnico del San Tirso. “Para mí no va a cambiar nada, estamos acostumbrados a grabar. Era con una herramienta y ahora hay otra. Supongo que saldrá más económico para los clubes, porque la VEO que usábamos casi todos suponía una suscripción mensual, pero también te daba más facilidad para los cortes”, reflexiona. Aunque pone por delante que le parece buena idea, porque acerca un poco más el fútbol popular a todos los rincones, encuentra un elemento de duda: “Espero que no reste gente que vaya a los campos”. Eso sí, entiende que “el que suele ir, seguirá yendo”.



En esta misma línea se expresa Carlos García Rodó, presidente del Paiosaco: “Ao ser algo novo, tes que darlle tempo para ver como funciona. Esperamos e desexamos que non afecte á asistencia aos partidos e que sexa unha nova fonte de posibles recursos económicos”, contesta al ser preguntado sobre si esta implementación les va a ayudar o perjudicar. “Vémoslle moitas posibilidades tendo tempo para buscar recursos”.



Por su parte, Ricardo Serrano, presidente del Sofán, es escéptico. “Veremos si se consigue sacar beneficio, de lo contrario no tiene sentido. Sino habría que negociar una aportación económica a cambio de retransmitir”, rebate.



Y tampoco podía faltar la opinión de algún futbolista, aunque se dé por hecho que a todos les gustará poder echar un vistazo a sus actuaciones. Más aún si vive el fútbol como Unai Peón, del Montañeros. “La pasada temporada ya fui bastante pesado con el míster para que me los pasara todos y poder analizar los errores cometidos. Seguro que utilizaré esta aplicación y no molestaré tanto a Jairo”, comenta.



“Me parece una gran iniciativa para darle mayor visibilidad a estas categoría; a equipos y jugadores que normalmente no tenemos ese protagonismo. Y seguro que facilitará mucho el trabajo al cuerpo técnico”, agrega.



Solo el tiempo dirá hasta donde llega lo que por ahora es una idea con todos los visos para ponerse en marcha. En breve comenzará la instalación y desde septiembre comenzarán a verse los frutos. Para los aficionados en principio todo son ventajas, ya que se trata de un contenido que estará disponible de forma gratuita y muy útil sobre todo para los partidos en los que su equipo juegue a domicilio. Podrán seguirlo en todo momento.