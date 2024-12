Remeseiro: "Soy un enfermo del fútbol y mi familia lo padece"

Está de dulce, en su mejor momento de la temporada y fue clave, marcando el 0-1, en la victoria (1-4) del Bergantiños ante el Langreo que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Marcos Remeseiro (A Coruña, 1992) cumple su sexto curso en Carballo.

El Bergantiños empezó diciembre con un golpe encima de la mesa después de no hacer ningún punto en noviembre. ¿Qué le pasó al equipo el pasado mes?

No creo que nos haya pasado nada especial. Empezamos a un nivel alto la temporada y con bastante acierto de cara a portería pero también sabíamos que vendrían momentos en los que la pelota no iba a entrar. Lo importante es que quitando la segunda parte contra el Compos, el equipo compitió en todos esos partidos de resultados negativos.

El 1-4 en Langreo llamó mucho la atención. ¿Fue un resultado abultado?

No lo creo. Entramos bien al partido y conseguimos adelantarnos rápido, algo que es muy importante en esta categoría. Luego supimos gestionar bien el resultado.

¿En qué fue mejor el Bergan que el Langreo para conseguir una victoria tan sólida?

La diferencia más grande creo que estuvo en la eficacia que tuvimos en los primeros quince minutos. A partir de ahí fuimos capaces de ser sólidos y leer bien el partido.

¿Le sentó bien al equipo el descanso por la suspensión del partido contra el Fabril?

Nadie quería pasar dos semanas sin jugar y menos después de tres derrotas seguidas en Liga, pero viendo el resultado contra el Langreo podemos decir que nos vino bien.

El que abrió la lata contra el Langreo fue Remeseiro.

Fue una jugada desde Santi en la que conseguimos salir por fuera con Currás. Se pegó una carrera por banda y se la dio Lucas, que me la dejó en la frontal y le pegué de empeine al palo corto.

¿Tuvo dedicatoria?

Desde que nació mi hijo, mis goles son para mi mujer y para él. Este en concreto también para mi padre, que estaba en la grada viendo el partido.

En lo que queda de año, el Bergan jugará en casa contra Marino, Fabril y Rayo Cantabria y visitará al Escobedo.

No pienso en nada más que en ganar cada partido pero, lógicamente, ojalá nos sirvan para alejarnos todo lo posible de los puestos de descenso ysi aún encima nos acercamos a los puestos de playoff, mejor que mejor.

Están a dos puntos del playout pero, en caso de ganar el partido pendiente contra el Fabril, se situarían a uno del playoff. ¿Para dónde debe mirar el Bergantiños?

El objetivo del club pasa por conseguir la permanencia. Una vez cumplida, disfrutar y pelear por quedar lo más arriba posible.

¿Está jugando bien el Bergan o podría hacerlo mejor?

Creo que, en general, lo estamos haciendo bien, pero por supuesto que tenemos muchísimo margen de mejora en todos los aspectos.

¿Qué le está llamando la atención del equipo?

Me quedo con el buen ambiente que hay en el vestuario. Eso se traslada al campo y de ahí también el buen inicio de temporada que hemos hecho.

¿Se ha encontrado la misma Segunda Federación que en la anterior etapa con el Bergantiños o está viendo una Liga diferente?

Es similar. Es una Liga muy igualada en la que seis puntos distancian el playoff del puesto de playout.



32 años. ¿En qué momento de su carrera deportiva se encuentra Marcos Remeseiro?

La verdad es que me encuentro muy bien físicamente. Sigo disfrutando y aprendiendo. Ojalá me queden muchos entrenamientos y muchos partidos de fútbol por jugar.



Echando la vista atrás, ¿qué diferencias encuentra en la manera de afrontar el fútbol a nivel de ilusión? ¿Sigue siendo la misma que con 25?

La ilusión es la misma o todavía mayor. La gente que me conoce ya sabe que ‘soy un enfermo del fútbol’. Mi familia lo padece e incluso diría que lo tiene asumido (ríe).

De los últimos once partidos oficiales ha sido titular en nueve. ¿Está en su mejor momento de la temporada?

No soy el típico jugador que llega al primer partido de la temporada y vuela. Suelo ir de menos a más y según pasan las semanas voy cogiendo el ritmo y la forma. Ahora mismo me encuentro muy bien, pero me pondré mejor.

¿Ha cambiado en algo su rol desde la llegada de Cuesta?

No lo creo. Jorge me da libertad para ser yo mismo, lógicamente dentro de unas normas y unas instrucciones de juego que él establece.



¿Qué tipo de figura es Marcos Remeseiro en el vestuario del Bergan de esta temporada?

Como capitanes y también más veteranos, tanto Canedo, Uzal como yo intentamos ayudar a todos. En el día a día me encanta el buen humor, el buen ambiente, las bromas... pero también darles un poco de caña a todos. Mis compañeros me conocen y dentro de que mi carácter no es el más afable del mundo saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten.

El centro del campo más utilizado por el Bergan en lo que va de temporada es el formado por Uzal, Manu Núñez y Remeseiro. ¿Qué le aporta ese trivote al equipo?

No me quedaría solo con los tres. Ramos, Molina o incluso David son buenos jugadores que pueden aportar mucho al equipo desde esa posición. Y esperamos la vuelta de Meli, que ya está en la fase final de la recuperación y lo queremos prontito disponible.

¿En qué se diferencian y por qué casan tan bien esos tres jugadores?

Nos conocemos muy bien. Uzal y yo hemos jugado muchos años juntos. Seguimos teniendo la misma ilusión y las mismas ganas de ganar de siempre. Manu, más de lo mismo. Es un animal competitivo al que no le gusta perder a nada. Cada uno tenemos nuestras condiciones y capacidades pero me quedaría con eso: el hambre que tenemos por ganar.

El pivote suele ser siempre Uzal, que ha jugado los 14 partidos oficiales de titular. ¿Qué le da al equipo y quién podría ocupar esa posición cuando él no esté?

Uzal es importantísimo para nosotros. Tiene buen manejo de balón, hace un despliegue físico bestial y tiene la capacidad de robar diez balones por minuto. De ahí su mote de ‘pulpo’. El día que él no esté en el campo creo que cualquiera de los demás podemos ayudar desde esa posición, cada uno con nuestras virtudes. Si el míster decidiese ponerme a mí, yo encantado.

Quizá la competencia más dura del equipo está por dentro. Además de los tres habituales están Ramos, Molina, David Álvarez... ¿Cómo la llevan internamente?

Dentro del campo todos competimos por el puesto, pero siempre desde el compañerismo. Fuera de él podría asegurar que la relación es impecable entre todos.

Los tres de arriba también son casi siempre los mismos: Antañón, Pachón y Omar. ¿Le ha sorprendido especialmente alguno de ellos?

Me han sorprendido todos. A Pachón y a Omar no los conocía y son jugadores muy completos. Pachón es fuerza, potencia, buen pie... Omar es desequilibrio, uno para uno, calidad... A Lucas ya lo tenía más controlado. También es jugador de uno para uno y que tiene gol. Si a eso le sumas que los tres trabajan defensivamente... Son jugadores jóvenes y con futuro.

¿Para qué está capacitado el Bergantiños esta temporada?

Estamos capacitados para competir en todos los partidos y, personalmente, pienso que para estar en la parte media-alta de la clasificación. Jugar el playoff con el Bergan sería muy bonito. Eso sí, como ya he dicho, necesitamos el 100% de cada uno.

Sexta temporada seguida en el Bergantiños, el club en el que más años ha estado. ¿Se imaginaba una trayectoria tan larga en Carballo cuando fichó en 2019?

Sinceramente, no.

Racing de Ferrol, Mugardos, Cerceda, Fabril, Somozas, Oviedo, Boiro, Compos. Todos con campos de césped natural y se ha establecido en As Eiroas. Quién lo iba a decir...

Ya no me hace falta explicar la respuesta anterior (ríe).

En cuanto a objetivos, ¿cuáles se marca Remeseiro para esta temporada?

Conseguir la permanencia y, a partir de ahí, luchar por quedar lo más arriba posible. Y, sobre todo, seguir jugando y disfrutando del fútbol.