El Relámpago derrota al Oza Juvenil y el Victoria continúa solo en cabeza

La vigésimo segunda jornada del Grupo 1 de la Primera Futgal trajo como partido destacado el Relámpago-Oza Juvenil. El campo de A Grela fue el escenario de este encuentro en el que se impusieron los de Elviña por 2-1.



Javier Pérez fue el encargado de conseguir el 1-0 a los diez minutos de la segunda parte. El Relámpago amplió la diferencia en el 81, con el 2-0, marcado por Rachón. Pero el choque no estaba ni mucho menos finiquitado. El Oza Juvenil le puso emoción al tiempo de descuento, al conseguir el 2-1 en el minuto 90, por mediación de Cotelo

Sexto clasificado

No se movió más el marcador y el Relámpago se asienta en la sexta posición tras su séptima victoria consecutiva, mientras que el Oza Juvenil sigue en la parte baja de la clasificación.



Y, en lo más alto, el Victoria y el Orillamar, que comandan en estos momentos este Grupo 1. Los de Miguel Taibo siguen primeros después de doblegar en San Pedro de Visma al Galicia de Caranza (2-1). El 1-0 llegó muy pronto, en el minuto 2, con un gol de Óscar de Castro. El Victoria siguió dominando y en el 19 llegó el segundo tanto, que anotó Xabier Souto. La primera media hora del choque estaba resultando vibrante, hasta el punto que llegó un nuevo tanto, esta vez a favor del Galicia de Caranza. En el minuto 29 Pablo Martínez puso el 2-1 definitivo.



Por su parte, el Orillamar venció en su visita a As Pontes (1-2). Iago Romar adelantó a los herculinos en el minuto 33 y los de Juan José González colocaron el 0-2 al comienzo de la segunda parte (minuto 47), con un gol de Sergio Busto. As Pontes no tardó en reducir la diferencia, cuando en el 56 Rafa Florin, uno de los máximos goleadores del campeonato, puso el 1-2. El Orilla aguantó hasta el final y logró un triunfo que le permite alcanzar los 42 puntos, por los 43 que tiene el líder, Victoria.



La tercera posición es ahora para el Sporting Cambre, que cuenta con 40 puntos después de perder en el campo del Eume Deportivo (1-0). Y en la cuarta posición está el Cultural Maniños (39 puntos), que consiguió la victoria ante un Marte (1-2) que ya solo ve a un punto los puestos de descenso.