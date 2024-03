Prueba de fuego para el Bergantiños en A Grela

La de mañana (12.15 horas) será una prueba de fuego para un Bergantiños que el pasado sábado falló en casa ante el Betanzos –el empate con un penalti en el minuto 94 fue un mal menor– y permitió situarse al Gran Peña, segundo clasificado, a tres puntos del líder. El Silva, que esta temporada no está mostrándose tan fuerte como en campañas anteriores como local, tratará de hacerlo mañana para seguir soñando con una posición en una fase de ascenso que tiene a solamente dos puntos.



Aunque su única derrota fue como visitante –contra el Gran Peña (3-2) en la jornada 3– el Bergantiños se ha mostrado bastante más fiable lejos de As Eiroas que en su feudo, donde ha disputado un total de catorce partidos y sólo ha ganado siete. El pasado sábado, contra un Betanzos que se presentaba en Carballo en zona de descenso a Preferente, no sólo no fue capaz de quedarse los tres puntos sino que sufrió para empatar un encuentro que se le puso muy cuesta arriba con el 0-1 de Juan de Dora en el minuto 72. Sólo un penalti en el tiempo añadido transformado por Cano permitió al Bergan salvar un punto.



El ‘pinchazo’ de la última jornada facilitó al Gran Peña, único rival que le podría arrebatar el título de liga al Bergantiños, acercarse a tres puntos del líder tras ganar, también con sufrimiento (1-2), al Viveiro en Cantarrana.



Otro error del Bergan, que tiene la única baja de Baleato, podría apretar todavía más la pelea por el título, pero una victoria también podría volver a poner tierra de por medio entre la escuadra que dirige Secho y el tercer equipo del Celta que, también por la mañana (12.00), recibirá en Barreiro al equipo más en forma de la liga, un Arteixo que ocupa la tercera posición tras conseguir seis triunfos consecutivos.



En el Silva, el discurso oficial es que todavía no está atada la permanencia a pesar de que la zona de descenso está a once puntos. La realidad es que el equipo de Iván Sánchez, que para medirse al líder podrá contar con toda su plantilla, ocupa la sexta plaza y está a dos puntos de dos equipos en puestos de ‘playoff’: el Arosa, cuarto, y el Alondras, quinto.



Para seguir soñando con la promoción tratará de conseguir mañana en A Grela su quinta victoria de la temporada.