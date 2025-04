Primera Futgal | Dos equipos buscan el liderato y tres jugar la fase de ascenso

A excepción del Sporting Meicende-Valvoviño, que se disputará hoy, la antepenúltima jornada del grupo 1 de Primera Futgal tendrá lugar en la tarde del domingo. Será al final de la misma cuando quede una fotografía más clara —o no— de las apasionantes batallas por el ascenso directo a Preferente, por la promoción y por la permanencia.

Las ‘cebras’, por fin a tiro de piedra del Cultural Maniños

Ural Español (14º - 36 puntos) - Victoria (2º - 61 puntos)

Mañana a las 16.00 horas

Llevaba el Cultural Maniños una gran racha que le había asentado en la primera posición, pero tras sufrir una dolorosa remontada ante el Orillamar ya solo el golaveraje le mantiene por delante del Victoria. Las ‘cebras’ buscarán vencer el derbi coruñés y recibir la buena noticia de un pinchazo de los de Fene, algo que les situaría en cabeza con solo dos partidos por delante. Para el Ural, que solo ha ganado uno de sus siete últimos encuentros, el duelo es importante para ampliar su margen de cuatro puntos con la zona de descenso.

Momento de defender lo que tanto costó lograr

Orillamar (3º - 55 puntos) - G. de Caranza (17º - 31 puntos)

Mañana a las 16.00 horas

Innumerables empates hicieron caer al Orillamar fuera de los puestos de playoff, pero tras ganar al Relámpago y lograr una gran remontada ante el líder, ahora afrontan las tres últimas fechas en puesto de playoff y dependiendo de sí mismos pese a estar empatados a puntos con dos equipos. Ante el penúltimo, casi desahuciado, no pueden fallar.

Sigue la batalla tras un triunfo capital

Oza Juvenil (13º - 36 puntos) - Sp. Cambre (6º - 51 puntos)

Mañana a las 18.00 horas

Estaríamos hablando de otra cosa si los de Jano Teixeira no hubieran ganado al Cedeira, que marca los puestos de descenso, pero con cuatro puntos de margen, el Oza aspira ahora a cerrar la permanencia. No tiene por delante una jornada fácil, ante un Sporting Cambre que apura sus opciones de playoff.

Sin nada en juego, el Marte mira al séptimo puesto

Eume (12º - 38 puntos) - Marte (8º - 42 puntos)

Mañana a las 18.00 horas

Los deberes están hechos para el conjunto de Monte Alto, que ha certificado con tiempo su permanencia pese a ser un recién ascendido. No tiene un gran objetivo en lo clasificatorio, pero si vence al Eume podría ilusionarse con acabar en el Top 8 o incluso con alcanzar un séptimo que ve a cuatro puntos.



Un punto significa la permanencia del Torre

N. de Ares (15º - 32 puntos) - Torre (9º - 40 puntos)

Mañana a las 18.30 horas

Contra un rival inmerso en la batalla por evitar el descenso, el Torre puede asegurar seguir un año más en Primera. Para ello, debe dejar atrás su mala racha y volver de Prados Vellos con al menos un empate.

Los de Elviña quieren dar guerra hasta el final

As Pontes (11º - 39 puntos) - Relámpago (5º - 55 puntos)

Mañana a las 18.45 horas

La derrota ante el Orillamar fue un palo para el Relámpago, pero sigue con opciones intactas de playoff tras ganar al Sporting Meicende. En su difícil salida ante As Pontes buscará no perder comba —o superar— con el propio Orilla y el Olímpico.