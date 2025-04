Previas Preferente | El Montañeros busca dejar el ascenso a un paso

El duelo en Visma ante el Sofán puede dejar al Montañeros en disposición de tener la oportunidad de certificar el ascenso el próximo jueves. Dependerá también de lo que haga el Negreira por la tarde en Escairón.

- Difícil salida para no perder la plaza de playoff

Pol (10º - 39 puntos) - San Tirso (6º - 48 puntos), hoy a las 12.00 horas

Frente al Pol, que no cae en su campo desde principios de diciembre, el San Tirso espera volver a un playoff del que ha salido tras la victoria de ayer del Lalín. Son baja Gamallo por sanción y Carpente por lesión, pero regresan Segade, Carlos y Quintás. En los locales no estarán Cedrón, Iñaki, David y Dani.

- El Órdenes espera cosechar la victoria que le falta

Órdenes (11º - 37 puntos) - O Val (16º - 22 puntos), hoy a las 12.00 horas

Un triunfo más —alcanzaría los 40 puntos— daría al Órdenes la salvación virtual y eso buscan los de Posi con las bajas de Samu Villaverde, Jorge, Migui y Brais (vuelven Roi y Rulo), contra O Val, que se presenta sin Alonso, San Claudio, Pol, Permuy, Vaquera, Fran Sesma y Chaparro. Ante tanta baja, Xaqui tirará de cinco juveniles.

- Nadie se quiere perder el choque de Visma

Montañeros (1º - 66 puntos) - Sofán (3º - 50 puntos), hoy a las 12.30 horas

Es un partido clave —en el caso del Sofán, para mantener el tercer puesto— y se nota en que nadie se lo quiere perder. En el Montañeros solo son baja Currás, que cumple ciclo de amonestaciones, y Sande, por motivos laborales; mientras que los carballeses tienen a toda la plantilla disponible.

- El Paiosaco ansía la cuarta victoria consecutiva

Paiosaco (9º - 41 puntos) - Galicia Mugardos (15º - 25 puntos), hoy a las 17.00 horas

En su difícil pero constante escalada hacia la zona noble, el Paiosaco recibe el Galicia Mugardos con los regresos de Popi e Iván Amor. Siguen de baja Beto y Javi, por lo que entran Adai y Aitor, del Juvenil. Los visitantes solo tienen la ausencia de Julián.