Preferente | Sin victorias en la primera experiencia

La primera vez con playoffs en Preferente Futgal ha dejado una mala actuación de los equipos del grupo 1, el que acoge a los equipos situados más al Norte, denominación que tenía hace antaño. Había cuatro eliminatorias de semifinales y en todas ellas ganó el equipo del grupo 2. Además, Negreira, San Tirso, Sofán y Lalín no lograron ninguna victoria parcial en ocho partidos. A continuación, un análisis individualizado de los resultados y sus causas.

Lalín-Céltiga (3-5)

Sobre el papel, era la eliminatoria más desequilibrada. El Lalín fue sexto en el grupo 1 —se coló gracias a la imposibilidad del Sigüeiro de participar por el descenso del Compostela—, mientras que el Céltiga peleó con el Barco hasta el final por el ascenso directo.



Había una diferencia obvia de puntuación, con 68 unidades para el Céltiga en la fase regular, trece más que un Lalín que contaba con una plantilla prometedora, pero que vivió una temporada convulsa con un cambio en el banquillo incluido. Y esa diferencia de dinámicas se notó en el partido de ida, resuelto con un 0-2 en el Manuel Ángel Cortizo.



Ya sin nada que perder, el Lalín acudió a por todas a A Lomba y, pese a comenzar perdiendo, fue capaz de igualar la eliminatoria en el minuto 57 con un prometedor 1-3. La alegría duró poco más de diez minutos, los que tardó el cuadro de A Illa de Arousa en tomar ventaja, y el resultado final fue de empate (3-3).



En esta eliminatoria la influencia de las Copas de aficionados fue nula, ya que ambos cayeron en los octavos de final de la Copa Diputación de Pontevedra allá por abril. Fue algo que sí pagaron, por contra, San Tirso o sobre todo Sofán.

Sofán-Beluso (1-2)

Mientras el Beluso descansaba —cayó en su torneo del K.O. en abril—, el Sofán disputó en medio de la eliminatoria de playoff los cuartos de final de la Copa da Costa. Se llevó además una gran decepción al perder ante el Muxía con un gol en el último minuto que dio pie a unos penaltis en los que no tuvieron el acierto de su rival.



No fue la mejor forma de encarar la vuelta de un cara a cara ante el Beluso que había quedado abierto tras el empate sin goles de la ida, donde los de Carballo no pudieron aprovechar su superioridad en la primera mitad. Tampoco sonrió en As Laxes la fortuna, con otro gol en el último instante cuando el Sofán ya vislumbraba una prórroga en superioridad.

San Tirso-Atios (1-2)

Si la Copa da Costa tiene sus últimas rondas entre finales de mayo y principios de junio, con la de A Coruña sucede lo mismo. Eso sí, su influencia fue menor en el San Tirso, que cayó eliminado en cuartos de final contra el Sporting Meicende una semana antes de su playoff ante el Atios. Por su parte, los de O Porriño apenas tuvieron desgaste en el torneo del K.O., ya que quedaron apeados de la Copa Diputación de Pontevedra en marzo.



Por lo demás fue una eliminatoria de detalles en la que justamente el nivel físico —el equipo de Abegondo empezó muy pronto el curso— pudo marcar la diferencia. Una gran ocasión al filo del descanso en la ida pudo suponer el 2-0, pero el partido terminó en empate y en la vuelta el Atios se adelantó y supo jugar con los tiempos.

Juventud de Cambados-Negreira (0-3)

Aquí radica la gran sorpresa de los playoffs. Un Negreira que había completado un curso sensacional con un sólido segundo puesto en el grupo 1, donde incluso llegó a acercarse al Montañeros en la lucha por el primer puesto, cayó sin marcar ni un solo gol ante el Juventud de Cambados, quinto clasificado del grupo 2.



La clave estuvo en el duelo de ida, en el que los sureños dieron la sorpresa en el campo de Burgáns con un 2-0 que les permitía afrontar la revancha con una muy buena renta. Lo intentó el Negreira en su feudo, pero quien se volvió a llevar el partido fue el equipo cambadés. La semana anterior el Negreira se había proclamado campeón de la Copa do Sar y el Juventud había cedido en la final de la Diputación de Pontevedra frente al Cultural Areas.



Toca reflexión entre los equipos del grupo 1, que deben dar un paso adelante de cara a la próxima temporada. En esta, solo el Montañeros con el billete directo tomó el camino hacia Tercera Federación.