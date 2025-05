Preferente Cadete | Montañeros y Victoria se dejan el ascenso para la vuelta

Habrá que esperar para conocer qué equipo forma parte de la División de Honor Cadete la próxima temporada. Montañeros y Victoria, dos clásicos del fútbol coruñés, empataron a uno en la ida de la gran final, por lo que todo se decidirá en el choque de vuelta, que se disputa la semana que viene.



Hasta veinte puntos habían separado a ambos equipos en la clasificación durante la liga regular de Preferente Galicia. El Victoria se quedó a dos puntos del ascenso directo, que se terminó llevando el Racing de Ferrol. En los duelos directos entre ‘cebras’ y Montañeros, el Victoria se impuso en ambas ocasiones sin recibir gol, algo que no fueron de replicar en la ida de la gran final por el ascenso. El Monta se adelantó a la media hora de juego con un gol de Bestilleiro.



Todo parecía hecho para los morados, pero en los instantes finales un gol en propia puerta suponía el empate a uno definitivo.

Primer equipo: Victoria - Club do Mar

Tercer partido en siete días para un Victoria que no quiere que su temporada termine antes de tiempo. Los coruñeses ya vieron cómo se le escapaban el ascenso directo en la última jornada y la Copa en semifinales, por lo que quieren ir con todo en el playoff.



“Es una final. Partimos empatados y solo habrá un ganador. Necesitamos seguir siendo sólidos defensivamente y tener un ritmo alto del balón para crear las mayores oportunidades posibles y deshacer su excelente orden”, analiza el técnico del Victoria, Miguel Taibo. Un entrenador que no podrá alinear hoy a Pipo ni a Miguel Iglesias, que causan baja, pero que recupera a Miguel Mandayo y Víctor.



Por su parte, Dani Sánchez, preparador del Club do Mar, no podrá contar con Dopico por sanción y presumiblemente tampoco con el defensa central Iriso, que se retiró con molestias en el partido de ida.

El Victoria fue de menos a más en ese primer partido de la eliminatoria que se jugó la semana pasada en el Municipal de A Laracha. El equipo entrenador por Miguel Taibo tuvo opciones para volverse a A Coruña con un resultado favorable, pero no fueron capaces de concretarlas.



Todo se resolverá este domingo en A Grela, el ganador pasará a la final del playoff de ascenso a Preferente Galicia, donde se medirá al equipo que salga vencedor del cruce entre Carral y Olímpico.