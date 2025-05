Un Victoria de menos a más sale de A Laracha con empate (0-0)

La igualdad fue la nota predominante en el Club do Mar-Victoria, de playoff de ascenso a Preferente, y el justo empate (0-0) deja todo abierto para la vuelta, que se celebrará en A Coruña el domingo. En el otro partido de ese lado del cuadro, el Carral se impuso en el campo del Olímpico (0-1).



En el Municipal de A Laracha los dos equipos salieron con mucho respeto, conscientes de lo que había en juego, pero con el Club do Mar llevando el peso del partido en los primeros minutos. Fue ahí cuando el árbitro no señaló un posible penalti que pudo haber dado la posibilidad de tomar ventaja a los locales.

No se dejó avasallar el Victoria, que puso en práctica su habitual presión alta para dificultar la fluidez del juego del equipo de Caión. Estaba bien en la recuperación el cuadro de Miguel Taibo, pero luego con pelota se mostraba muy lento en la circulación.



Pese a ello, tuvo la opción de adelantarse antes del descanso con dos buenas ocasiones de los atacantes David Bandera y Alberto Benito. También se libró de encajar el 1-0 en una muy clara del Club do Mar, que se acercó al gol a través de un córner en el que el balón se marchó rozando el palo de la portería defendida por Álvaro Barato.



Siguió la tendencia ofensiva de ambos en la segunda mitad, donde el cuadro local tuvo la mala noticia en el minuto 57 de la lesión del central Iriso, que se marchó con malas sensaciones del campo.



Miguel Taibo movió el banquillo con las entradas de Xabi Souto, Pablo Souto, Block y Manu Vila y su equipo tuvo un punto más que el rival en el tramo final. No se rendía en ataque el Club do Mar, pero ya solo era capaz de amenazar a través del balón parado, mientras que las ‘cebras’ dispusieron de alguna ocasión que pudo significar el 0-1.



Las mejores estuvieron en una doble ocasión en la que ni Bandera ni Ivi Vázquez pudieron batir a Adrián Rama, y sobre todo en un tiro al larguero de Xabi Souto.



Será Visma (o A Grela) quien decida cual de los dos equipos alcanza la final por el ascenso. Un partido para el que se postula como rival el Carral, que dio cuenta del Olímpico en Vilaboa y ahora manda en la eliminatoria con la vuelta en casa.



El único tanto del partido, que llegó en el minuto 34 desde el punto de penalti, fue obra de Cristian Taboada.