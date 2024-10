La pócima del Montañeros para hacer seis de seis

“Esperas empezar de la mejor forma, pero en nuestra cabeza no estaba hacer seis de seis. Es un mes y medio perfecto en cuanto a resultados y eso es muy difícil”, explica Jairo Arias, entrenador del Montañeros, equipo que lidera el grupo 1 de Preferente Futgal.



Un gran inicio que, como veremos a continuación, tiene su explicación, pero que no quita los pies de la tierra al técnico asturiano. “El año pasado ganamos nuestro primer partido en la jornada seis y al término de la primera vuelta estábamos a tres puntos de los puestos de ascenso. Les dije eso el otro día a los jugadores, porque ni aquello era tan feo ni lo de ahora es tan bonito. No nos cambiamos por nadie lógicamente, tenemos 18 puntos, los que más, pero que la ilusión no se confunda con euforia, porque muchas veces la línea es muy corta”, avisa.



Quien lea estas líneas y esté familiarizado con la categoría quizá piense que el Montañeros gana mucho por un tema de poderío económico, algo que Arias desmiente. “Entiendo que la gente, al no tener los números, lo diga. Tenemos grandes jugadores y yo estoy encantando con ellos, no solo a nivel futbolístico sino también personal, pero para nada tenemos el presupuesto que la gente cree. Es más, años atrás el Monta tenía bastante más que ahora. Creo que hemos hecho una gran plantilla, porque en verano teníamos muy claro a que jugadores queríamos, y eso quizá nos hizo abaratar costes. Pero la gente piensa que muchos jugadores cobran más de lo que cobran. Probablemente seamos el séptimo u octavo equipo de inversión económica”, asegura.

Marcar la diferencia

Entonces, ¿cuáles son las claves para que hayan empezado con seis victorias, diecinueve goles a favor y solo tres en contra? Según el míster, una suma de pequeños detalles.



Una de ellas es que le echan muchas horas. “En Preferente los equipos entrenan tres días como norma. Sin embargo, nosotros entendemos que es importante sumar un poco más de trabajo y los lunes hacen algo, aunque no sea en el campo. Los que juegan menos de 60 minutos tienen un trabajo compensatorio y los que juegan más de 60 de recuperación. Lo hacen en una hora que tengan libre en casa o en el gimnasio”, ejemplifica.



Otra es la incorporación de un nutricionista. “Primero se les hace un test en cuanto a músculo, porcentaje de grasa, pliegues, etc. A los jugadores que no están bien se les pregunta cómo es su alimentación semanal y a partir de ahí se les dan unas pautas para corregir aspectos que no están haciendo bien o no son positivos. También tienen videollamadas para dudas, alimentos que pueden o no comer, hidratación antes y durante los partido, suplementación etc.”, explica Arias sobre la labor de este profesional en el club.



Otro de los puntos en los que el Montañeros marca la diferencia con respecto a muchos equipos de la categoría es que el entrenador tiene dedicación exclusiva al fútbol. Los lunes se encarga de análisis propio para crear el vídeo con el que corregirán aspectos durante la semana; el martes visiona dos o tres partidos del rival para poner un trabajo en común con el analista y crear el plan de partido; y los miércoles estructura el microciclo de los tres días de entrenamiento. Funciones que no son las únicas que desempeña en el club, ya que este curso también confeccionó las plantillas del primer equipo y del Juvenil A.

Sin perder la esencia

Entrenar mucho, la nutrición o dedicarle horas al plan de partido y al análisis de datos sitúan al Monta en una buena posición de partida, pero Jairo no se olvida de que este deporte es más que eso. “Hay varios cajones y el primero parte desde las ganas, la actitud, la concentración, la ilusión y la pasión. Ahí tenemos que ser igual o mejor que el resto, porque si somos inferiores en ese aspecto todo se va a compensar aunque seamos superiores en otros aspectos”, recalca.



En lo que respecta a la táctica, entiende que el esquema 4-3-3 con el que parte tiene que ser móvil. “Este año hemos evolucionado con respecto al año pasado, ya que muchas veces somos capaces de salir de cuatro, de tres, el lateral puede jugar en una altura de base, otras veces lo usamos como extremo, etc.”, explica a modo de ejemplo de como un jugador puede tener varias funciones durante el choque.

La mejoría de Pape

Todo el equipo está rindiendo, pero hay un jugador que está destacando en cuanto a números, Pape Gaye, que ya ha alcanzado los diez goles. “Con los jugadores trabajamos tanto a nivel colectivo como individual. Tenía dos aspectos a mejorar con respecto al año pasado, saber jugar de espaldas y controlar sus emociones. Ha crecido en eso y ante el Sigüeiro hizo el mejor partido en la temporada y media que lleva con nosotros”, indica Arias, que más allá de eso ve clave en sus cifras la aportación de otros compañeros.



“Pape lleva diez goles y eso es lo que más destaca, pero tenemos solo tres en contra y eso quiere decir que en términos defensivos el equipo está trabajando bien. A Pape alguien le pone los balones, los centrocampistas tienen que hacer muchas cosas, etc.”.

Plantilla muy amplia

Y es que el técnico tiene a su disposición 23 jugadores, algo que da muchas alternativas, pero que también conlleva una gestión grupal: “Es uno de los aspectos más importantes y difíciles de esta temporada. A los futbolistas que seguían del año pasado les dije que los minutos que habían tenido eran irreales, porque fuimos a muchas convocatorias con trece, catorce o quince jugadores del primer equipo. Este es un deporte colectivo y tenemos que educarlos en que todos debemos remar en la misma dirección. Si hoy no estoy jugando es porque lo está haciendo un compañero que también está trabajando bien para ello. Les animo a seguir empujando y llegará su oportunidad”.