Pinto cambia la portería por la presidencia del Ciudad Jardín

Gonçalo Magalhães ‘Pinto’ (Oporto, 1978) cambia la portería por los despachos. Ha sido nombrado nuevo presidente del Ciudad Jardín, club de Tercera Futgal al que espera hacer crecer en su mandato.



“Llevo años pensando que hacer después de mi etapa como jugador, porque la posibilidad de ser entrenador nunca me ha motivado. Hace unos años estuve a punto de crear un club con un socio, pero no se dio al final, y este decliné un proyecto apasionante en un club modesto histórico de A Coruña porque me parecía demasiado grande para mí. Surgió la posibilidad de jugar en el Ciudad Jardín, un equipo histórico, pero con muy pocas categorías, de momento solo modestos, juveniles y un equipo de fútbol sala.

"Rápidamente, me sentí como en casa, muy querido y respetado. En algunos encuentros con gente del club les comenté mis intenciones, me sugirieron un proyecto juntos y aquí estamos, llenos de energía y con muchísimas ganas de hacer algo distinto”, detalla sobre como surgió la opción de presidir el club.



¿Qué planes tiene? “La idea es crear un club distinto, innovador, de y para las personas. Avanzaremos con un proyecto piloto para la cantera en el que quiero conocer cada niño y cada padre. El fútbol no debe ser la prioridad para nosotros y para los niños, sino su evolución como persona. Estaré encantando de explicárselo a quien quiera más información, pero por ahora noto buenas sensaciones”, apunta.



“En los juveniles necesitamos continuidad, que vengan más niños y que aporten valor al equipo. Necesitamos dar un paso en frente. Y en lo que se refiere a los modestos, el objetivo es clarísimo, ascender. Cumplimos 80 años, necesitamos brindar el ascenso al club y vamos a trabajar en ese sentido”, añade, ambicioso.



Se despidió de su querida portería el pasado domingo, pero los viejos rockeros nunca se retiran de forma definitiva. “Sigo teniendo mucha hambre de jugar, pero cada etapa tiene su final. Eso sí, si algún día es necesario que me vista de corto, lo haré sin pensar...”.