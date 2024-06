Un peso pesado en la etapa en Segunda Federación, a un paso de regresar al Bergantiños

El único motivo que llevó a Diego Uzal García (A Coruña, 1992) a no continuar en un Bergantiños en el que era un peso pesado después del descenso a Tercera en el verano de 2023 fue la categoría. Esa misma razón, la división, podría ser la que facilite el regreso del mediocentro de 32 años al club de As Eiroas un año después de su salida. Ayer se hizo oficial su baja en el Racing Villalbés y podría ser cuestión de horas el anuncio de su incorporación al Bergan.



Después de tres temporadas en el equipo carballés –la primera en Tercera Federación con un primer puesto y un ascenso a Segunda Federación y las dos siguientes en la cuarta división del fútbol nacional–, Uzal tomó la complicada decisión de desvincularse de un Bergantiños en el que se había convertido en un peso pesado por el descenso a Tercera en una campaña 2022/23 convulsa con dos entrenadores, José Luis Lemos y José Durán, y con una cruda última posición con sólo cuatro victorias en 34 jornadas de liga.



Uzal recibió la propuesta de un Racing Villalbés que acababa de dar el salto a Segunda Federación y no dudó en aceptar la oferta del club chairego porque su motivación pasaba por continuar en Segunda Federación. Y no le costó adaptarse a su nuevo equipo. Fue el futbolista de campo del Villalbés con más minutos disputados (2918) en la única temporada de la entidad de A Magdalena en Segunda Federación. Uzal sólo se perdió un partido en las 34 jornadas de liga y fue titular en los 33 patidos que jugó aportando, además, dos goles desde su posición de pivote.

En su ‘prime’

A sus 32 años cumplidos el pasado mes de febrero, Uzal está en el mejor momento de su carrera deportiva coincidiendo, curiosamente, con la etapa más exigente en cuanto a categoría. El mediocentro coruñés, que disputó siete temporadas consecutivas en Tercera Federación –Silva, Cerceda, Somozas y Bergantiños– debutó en Segunda Federación en el curso 2021/22 y, en esta categoría, se hizo más valioso si cabe para sus equipos. De hecho, disputó bastantes más partidos y minutos que en Tercera. El entrenador que lo dirigió en el Bergan tanto en Tercera como en Segunda Federación fue José Luis Lemos, que tuvo muchas dudas con su renovación tras el salto de categoría. “Una de las posiciones a las que más vueltas le di fue al ‘6’. Tenía mis dudas porque Uzal nunca había jugado en esta liga y creía que, a lo mejor, necesitaba otro perfil. Me senté con él y se lo dije. Él me dijo que esperaría una semana más y, al final, tomamos la decisión de la renovación. Acertamos de pleno porque fue el mejor futbolista de la plantilla esa temporada (2022/23)”.

Su salida

Diego Uzal repasó su temporada en el Villalbés, su último equipo, destacando que “en el plano individual aprendí y mejoré en muchos aspectos del juego que me llevaron a jugar muchos minutos y tener bastante peso en el en el equipo. Desde el primer momento, Simón (Lamas) mostró una importante confianza en mi juego. Por otra parte, en el plano colectivo, me voy triste por no haber podido conseguir el objetivo marcado”, señala.



El mediocentro de 32 años reconoce que “tenía la posibilidad de renovar pero me gustaría poder seguir jugando en Segunda Federación si tengo la posibilidad. En todo caso, estoy muy agradecido al Racing Villalbés por el trato recibido. El club merece hacer un gran temporada otra vez e intentar ascender”.



Uzal ha sufrido dos descensos en las dos últimas temporadas: uno con el Bergantiños y el último con el Villalbés. “Son circunstancias que pasan y que tienes que superar. Todo el mundo quiere estar en la parte de arriba, pero no es fácil”.