Pery López: “Tenemos claro que el primer objetivo es la permanencia”

Pery López (A Coruña, 1981), será el nuevo entrenador del Órdenes de cara a la próxima temporada 2025-26. Sustituirá a Posi, que ya ha sonado para ocupar otros cargos del fútbol gallego y vivirá una nueva experiencia en Preferente.

¿Qué le llevo a fichar por el Órdenes?

Llevaba seis meses alejado del fútbol desde que decidí salir de Mugardos. Ahora tenía las ganas y, sobre todo, la fuerza necesaria para volver. Los últimos meses allí había sufrido un desgaste emocional tremendo. Creo que hay momentos en que los entrenadores necesitamos parar, resetear y volver a empezar desde cero. En un momento dado surge la posibilidad de Órdenes y a partir de ahí valoras un montón de cosas.

¿Qué le atrajo del club?

Pues muchas cosas. La infraestructura para entrenar, el campo, la situación geográfica estratégica...

Parto de la base de que el Órdenes es un histórico del fútbol gallego, que como tantos otros está viviendo un proceso de transformación en su política y en su filosofía. Ahora mismo importa poco lo que fue el club sino lo que es en la actualidad. Tratan de crear ese concepto de identidad que creo que a muchos clubes se les olvida en ciertos momentos.

¿Fue una negociación complicada?

En una negociación se habla de muchas cosas: objetivos, funciones, ideas, recursos materiales, medios económicos... Soy una persona a la que le gusta tener las cosas claras y dejar un margen mínimo a la improvisación. El club escuchó mis argumentos, yo escuché los suyos y teníamos muchos puntos en común.

Ha compartido categoría las dos últimas temporadas con el Órdenes. ¿Cuáles fueron sus impresiones?

El Órdenes fue un equipo complicado este año, sobre todo en la primera vuelta. Era un equipo con facilidad para progresar y plantarse en campo rival, sobre todo mediante juego directo, pero sobre todo era un equipo que competía durante los 90 minutos.



Con los años te vas dando cuenta de que el talento es importante pero lo que marca la diferencia es el nivel competitivo que muestres y eso tiene que estar en el día a día. Te informas de que el vestuario es sano, de que el grupo es trabajador y está dispuesto a mejorar semana a semana. Creo que eso es lo más enriquecedor para un entrenador.

El Órdenes es un histórico del fútbol gallego que está viviendo un proceso transformación

¿Qué objetivos se marcan desde la directiva para la temporada que viene?

No soy muy partidario de poner metas a medio-largo plazo. Tanto la directiva como yo tenemos claro que el primer objetivo es la permanencia y cuanto antes se consiga pues mejor. Todo esto sobre el papel porque lo que marca la diferencia es lo que haces durante la semana y los domingos. El fútbol puede ser caprichoso en ciertos momentos pero a la larga suele ser justo.

¿Y a nivel personal?

Quiero volver a disfrutar del fútbol, siempre desde el trabajo y la humildad. Son mis señas de identidad y las trataré de inculcar desde el primer día. Ahora mismo me siento un privilegiado con una ilusión tremenda por hacer las cosas bien.

¿Qué diferencias ve en el Órdenes para que pueda ser un sitio en el que esté a gusto?

He tenido la suerte de que siempre he estado a gusto en los sitios donde he estado. Soy una persona que se adapta fácil a los nuevos contextos e idiosincrasias que tiene cada club. En los clubes donde he trabajado he salido por voluntad propia. Echando la vista atrás volvería a tomar las mismas decisiones, no me arrepiento de nada.

A día de hoy puedo asegurar la continuidad de casi todos los jugadores más importantes

¿Qué ha aprendido de las temporadas en Miño y Mugardos?

En Miño aprendí lo bonita y difícil que es la Preferente. Es una categoría que te exige dar lo mejor de ti en cada sesión, en cada partido, en cada análisis. También aprendí que la clave de todo está en el grupo, en el vestuario, en que lo importante es la persona antes que el futbolista. En Mugardos aprendí la otra cara del fútbol. Por suerte siempre me había ido todo rodado en los años que llevaba entrenando. De repente las cosas no salen y todo lo que puede salir mal empieza a salir mal. Mugardos fue un máster para mi.

¿Cuál es su idea para el equipo?

El Órdenes es un equipo plagado de gente joven con mucho talento pero sobre todo con hambre. Tenemos claro cuáles son sus virtudes y también sus defectos.

Tenemos como objetivo ser un equipo camaleónico que se adapte lo mejor que pueda a lo que exija cada partido o cada fase del partido.

¿Será un proyecto continuista a nivel de plantilla?

A día de hoy puedo asegurar la continuidad de casi todos los jugadores más importantes del equipo. Es normal que hayan llamado la atención de equipos de superior categoría pero ellos nos muestran interés en quedarse. El Club hace un esfuerzo por ellos que aprecian y valoran.

Por otro lado tanto el Club como yo tenemos claras las posiciones a reforzar. Tenemos ya firmado a algún jugador importante de la categoría y tenemos cosas avanzadas con otros.