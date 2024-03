Paso de gigante del Bergan (0-1)

Nueva victoria del Bergantiños, que ya cuenta con siete puntos de margen sobre el Gran Peña -dos partidos de margen- a falta de tan solo siete jornadas para el término de la liga. Venció a la Sarriana con un gol de Longo, sobreviviendo a un tramo final en el que jugó con diez hombres al ver Pedrosa la segunda amarilla.



Con el once de gala al que ha acostumbrado ‘Secho’ en las últimas jornadas salía el Bergan sabiendo que el Gran Peña iba perdiendo ante el Rápido de Bouzas.



El comienzo no pudo ser mejor. El equipo desplegó buen juego acompañado de ocasiones muy claras que no pudo materializar. Cabarcos y Ramos con tiros desde la frontal, Longo con un remate de cabeza que no fue gol de milagro, un remate de Manu desde fuera... La Sarriana no encontraba el camino, pero el marcador seguía 0-0. Hasta que en el minuto 42, y en la jugada que no presagiaba demasiado peligro, Isra sirvió un centro desde tres cuartos de campo al corazón del área, donde Longo, con un remate espectacular de cabeza marcó el primero.



En la segunda mitad los locales cambiaron la dinámica del partido, aunque sin crear demasiado peligro sobre la portería de Canedo, que apenas tuvo que intervenir. El control del balón era alterno y el Bergan siguió teniendo ocasiones para sentenciar el partido. ‘Secho’ empezó a mover el banquillo, dando entrada a Ivi y Pedrosa por Isra y Longo. Diez minutos más tarde Iago López por Ramos. La Sarriana apretó durante un tramo, pero el empate no peligró y el Bergan creaba peligro en las contras.



La jugada polémica del partido acabó con el preparador del Bergan expulsado. El linier autorizó un cambio (Cano por Melide), pero el árbitro principal no lo vio, dejando seguir el juego y acabando en ocasión peligrosa de la Sarriana, hecho que encendió a todo el banquillo carballés y terminó con la expulsión de su técnico.



Ya en los últimos diez minutos, el Bergan tuvo que sobreponerse a la expulsión por doble amarilla de Pedrosa. No logró empatar la Sarriana y así se llegó al final, con los visitantes asegurando un triunfo que vale su peso en oro.