El Oza Juvenil se agarra a los goles de Javi Cotelo

José Javier Cotelo (A Coruña, 1997) viene de marcar un hat trick ante As Pontes que ayudó al Oza Juvenil a aumentar su distancia con los puestos de descenso. Son décimos, con 31 puntos, pero todavía no hay nada dicho en una Liga que está resultando de lo más igualada. Con un toque de humor en varias respuestas, el falso nueve confía ciegamente en la salvación de su equipo.



En su valoración del partido, despeja cualquier duda con el marcador del mismo. “Hicimos un partido muy serio y fuimos superiores y más determinantes en las áreas. Quedamos 3-1, nos marcaron un gol en los últimos minutos. Algo escuché de que habían puesto 3-0 en el acta”, explica.



Pese a que fue el autor de todos los goles, no quiere que el protagonismo recaiga sobre él. “Llegaron de forma parecida, después de acciones combinativas que pude finalizar. El mérito es de todo el equipo”, argumenta.



Dice no recordar la última vez que terminó un partido con un triplete y todavía está en el aire si tendrá un recuerdo de esta ocasión. “Hará bastantes años del último, no es que haya metido muchos. No me llevé nada, somos un equipo humilde y no sobran los balones. Me ofrecieron uno pinchado y aún estoy pensando si lo quiero”, comenta entre risas.



Le quita hierro a que su actuación fuera ante As Pontes, un clásico del fútbol gallego pese a estar en la actualidad en horas bajas. “Estamos aquí para hacer deporte, competir y pasarlo bien con los compañeros. Con tal de ayudar y hacer más amena la semana con una victoria para el grupo, me basta, no importa el rival”.

Todo muy apretado

Pese a que 31 puntos en 24 jornadas no están nada mal, solo tienen cuatro de ventaja con el Cedeira, primer equipo que descendería. “Está todo apretadísimo. Hablábamos el domingo después del partido que otros años con nuestros puntos ya estaríamos prácticamente salvados, pero esto habla bien del nivel y la competitividad de la Liga”, reflexiona.



¿El motivo? “Se nota que hay muchos equipos con necesidad de puntuar e incluso diría que cuesta más jugar contra los que están abajo en la tabla”, contesta.



Lleva tres temporadas en el equipo, al que llegó en 2022 procedente del Laracha. Para ello bajó dos categorías desde Preferente, algo que explica desde la amistad. “Había jugado en años anteriores con mucha gente que estaba en el Oza y me apetecía volver a vivir momentos con ellos”, resume.



En su primer curso fueron decimosegundos, mientras que el pasado lograron el ascenso tras terminar la Liga en tercera posición, contribuyendo a que esta sea la Primera Autonómica más coruñesa en lo que va de siglo. Apunta que este crecimiento no es fruto de la casualidad. “Creo que se debe al buen rollo que hay en el vestuario. Ese es, además, el motivo principal por el que creo que nos vamos a salvar. Más allá de eso, pienso que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tenemos mucho nivel e implicación para ir cumpliendo los objetivos”.



Para él, estar en el Oza también ha supuesto un salto de calidad en su vida futbolística. Tras lograr cuatro goles en su primera campaña, terminó la pasada con cinco y ahora ya lleva ocho. “Este equipo me aportó estar a gusto y pasármelo bien jugando. Que todos seamos amigos suma mucho a la hora de jugar”, razona.

Uno de los objetivos personales que puede marcarse para este tramo final es el de alcanzar la decena de goles, algo que logró dos veces con el Imperator en Segunda Futgal.



Desde el curso pasado le entrena Jano Teixeira, a quien da mucho crédito de los éxitos del equipo. “Con él hemos aprendido a remar todos a una y a seguir el plan de partido. Si no lo hacemos, con el nivel de la Liga, se hace mucho más complicado sacar adelante los partidos. En lo que respecta al juego, depende, lo trabajamos durante la semana en función del rival que nos toque”.



Un halago que es mutuo, ya que su entrenador lo tiene en gran estima. “Es un jugador diferencial. A pesar de su gran envergadura, técnicamente es muy bueno.

Para el equipo es muy importante la capacidad que tiene de ganar duelos aéreos. Nos da mucho a la hora de saltar líneas de presión y encontrar una referencia así en la línea defensiva rival”, comenta Jano Teixeira, que le ha alineado como titular en 17 ocasiones esta temporada.



Con respecto a su posición favorita en el campo, Cotelo no tiene dudas. “No me considero delantero, pero he jugado ahí muchos años. Ahora estoy en la mediapunta, que es donde más disfruto”.



Termina con una broma al ser cuestionado por si tiene un vínculo familiar con Charly, el otro jugador del equipo que se apellida Cotelo. “¡Qué va! Ni quiero”, clama riendo.

Test

1. Nota a tu equipo hasta el momento.

Un 7.

2. Nota a Javi Cotelo.

Otro 7, venga.

3. Una virtud / Un defecto.

Prefiero que conteste otro por mí (risas).

4. El mejor jugador de su equipo.

No me puedo quedar con uno solo.

5. ¿A qué jugador de otro club ficharía?

A nadie. Con mi gente sacamos esto adelante.

6. La mejor plantilla de la Liga.

El Victoria.

7. El mejor rival al que se ha enfrentado este curso.

El Sporting Cambre fue el que más nos superó, pero cada partido es un mundo. En la vuelta les vamos a ganar.

8. La jugada perfecta.

Caño y vaselina.

9. Una manía los días de partido.

No tengo.

10. Un deseo para lo que resta de temporada.

Cumplir el objetivo de la salvación y disfrutarlo.