Otero: “Insistí todo lo que pude pero no convencí a los médicos para seguir”

Uno de los grandes protagonistas de la final ante Aragón fue Adrián Otero, delantero del Atlético Arteixo que marcó el 1-0 para Galicia en el minuto 9 pero que tuvo que retirarse lesionado en la acción del gol al chocar de forma muy aparatosa con el palo.



“Me fui hacia segundo palo ya que todos los defensas iban hacia el primero. Vi que Goitia cambió de ritmo para poner el centro, no quise perder de vista el balón para no perder su trayectoria e intenté atacar el balón con todas mis fuerzas para evitar que se me escapase. Cuando levanté la cabeza vi el palo y no me dio tiempo a reaccionar. Salí rebotado hacia atrás tras impactar con la cabeza y la pierna”, relata Otero.



“Según caí al suelo me toqué la cabeza por si tenía sangre. A los pocos segundos ya vi que empezaba a chorrear por mi cara. En ese momento lo que más me dolía era la pierna puesto que fueron las dos partes con las que más contacté con el palo. Al poco llegaron el fisio y médico. Les pregunté qué tenía y que si me lo podían tapar para poder seguir, pero tanto ellos como los servicios médicos del campo me dijeron que era imposible taparla, que estaba muy abierta y que tenía que ir al hospital. Insistí pero no conseguí convencerlos”, añade.



“La ambulancia me llevó al hospital y en el trayecto fui viendo el partido pero cuando llegué al hospital no tuve que esperar mucho a que me atendiesen. Una vez acabó el médico fui rápido a junto mi pareja para saber cómo iba el partido y me dio la noticia de que habíamos perdido. No me creía que ya hubiese acabado.,.. En el camino de vuelta vi el partido completo y la jugada repetida como 100 veces. Estoy muy orgulloso de todo lo que ha conseguido este grupo humano”.