Óscar Gilsanz: “Está siendo un proceso de aprendizaje brutal”

Óscar Gilsanz, entrenador del Fabril, analizó en profundidad, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, el empate de su equipo ante el Guijuelo el pasado domingo que deja al Depor B con tres puntos de ventaja sobre la zona de peligro. El filial blanquiazul tuvo que reponerse a dos marcadores adversos.

1. Buen nivel, pero marcado en contra

El míster betanceiro del filial blanquiazul empezó diciendo que “en la primera parte hicimos un muy buen partido. Tuvimos mucha estabilidad a pesar de alguna duda en la salida de balón, pero las solventamos bastante bien. Las ocasiones que hubo en el partido caían de nuestro lado pero cometimos un error y nos pusimos por detrás en el marcador. En la segunda, siempre que vas por detrás, tratamos de acelerar el partido introduciendo jugadores diferentes sin cambiar la estructura. Metimos un jugador de banda más específico como es Guerrero para que tratase de ayudarnos en los ataques siendo más profundos. Aunque empatamos, las situaciones de contraataque de un equipo que tiene mucho nivel individual y mucha calidad en sus futbolistas teniendo en cuenta el espacio que dejábamos en nuestra espalda los aprovecharon jugando con Juan Antonio, que intentaba habilitar a jugadores de cara y buscar la profundidad a jugadores de fuera. Todo eso, unido al balón parado que tienen, con el que volvieron a ponerse por delante, nos creó problemas”.

2. El 1-2 en el 75 no hundió al Fabril

Gilsanz destacó el nivel de compromiso de sus futbolistas después de recibir el segundo golpe del partido cuando llegó el 1-2. “En lugar de bajar los brazos, el equipo intentó por todos los medios buscar situaciones de gol. Intentamos volver un poco más loco el partido con los cambios y posicionando jugadores entre medias: un delantero partiendo desde banda izquierda pero que estuviese cerca del punta, un lateral izquierdo que fuese muy profundo. Trataremos de que pasaron cosas en el partido y hubo muchas situaciones de gol por nuestra parte y cuando estás intentando buscar situaciones de vida, el rival también juega y también contraataca y tuvo situaciones muy claras para hacer el 1-3. En medio de todo este caos llegó el gol de la manera menos esperada en un centro lateral que no toca nadie y entra. Teníamos el equipo bastante desorganizado y tratamos de ordenarnos y, aunque quisimos seguir yendo a por el partido, tuvimos dudas a la hora de ser contundentes. Creíamos que teníamos que jugar el balón para seguir atacando en lugar de ser más contundentes para no conceder acciones a balón parado en contra y estuvo a punto de irse el punto”.

3. Flujo ofensivo del filial blanquiazul

A pesar de la entidad del rival y, sobre todo, de su gran rendimiento defensivo a lo largo de toda la temporada, el Fabril consiguió crear mucho peligro. “En ataque estábamos generando cosas y los futbolistas tienen capacidad para ir adaptándose a todas las situaciones que se pueden dar en un partido y para levantarse a los golpes que nos estamos llevando, incluso muchas veces por errores propios que pueden afectar al jugador pero tratamos de que nos influyan lo menos posible y que el futbolista se olvide cuanto antes para volver a generar situaciones en ataque. Parecía que estábamos creando peligro pero cuando no marcas ante un equipo como el Guijuelo, que suele recibir pocas ocasiones de gol, nos parecía que se iba el hilo del partido a pesar de estar más o menos cómodos desorganizando el ataque para que el rival no estuviese cómodo defensivamente. Al final podía pasar de todo y conseguimos un punto que no es mucho premio pero hay que conformarse y seguir haciéndolo bueno en la próxima jornada”.

4. Mardones, con todo el carril izquierdo

Uno de los movimientos tácticos de Gilsanz fue jugar con un sólo jugador en banda izquierda en el tramo final. “El cambio lo teníamos previsto con el 1-1 porque Pereira tenía problemas físicos y queríamos volver con Marotías a la posición de central y situar a Mardones de lateral izquierdo. En vez de jugar con un extremo izquierdo puro lo hicimos con un doble punta con Diego muy suelto por dentro. Eso nos dejaría casi sin banda izquierda, sólo con Mardones. Cabe la posibilidad de que cuando dejas muchos espacios y te desequilbras el rival aproveche esa situación para hacer peligro”.

5. Doble reacción con premio: un punto

Por último, el míster del Fabril destacó que “el equipo se levantó ante dos golpes duros: el primero porque después de una buena primera parte recibimos el 0-1 y en la segunda el equipo tiró de juego pero también de orgullo y de compromiso para ser capaz de competir siempre. Cuando creíamos que tendríamos la posibilidad de sumar los tres puntos encajamos el 1-2 que nos dejaba sin nada. Debemos seguir peleando los tres partidos que quedan porque para este grupo está viviendo un proceso de aprendizaje brutal en esta categoría tan exigente”.