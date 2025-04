El Orillamar retira a sus equipos de la Porto Cup tras producirse altercados en el torneo

El Orillamar se había desplazado esta Semana Santa hasta Oporto con una delegación de cinco equipos (tres infantiles y dos cadetes) para disputar la Porto Cup. Sin embargo, no han llegado a finalizar la competición, tomando la decisión de retirar a sus equipos de la misma. El club ha optado por ello después de que se produjeran altercados violentos en una de las sedes del torneo.

A pesar de que el Orillamar no se ha visto involucrado de manera directa en ninguna de las dos peleas, el club ha preferido no tomar riesgos innecesarios y regresar de manera anticipada a A Coruña. "La cosa estaba muy tensionada y no queríamos, por lo más sagrado, que nos tocase ningún tipo de historia, no venimos aquí para eso. Es un tema un poco de contagio", afirma Iván García, director deportivo.

La primera pelea se produjo entre un equipo portugués y uno suízo, a raíz de la cual llegó la policía a las instalaciones. Poco tiempo después se produjo un nuevo altercado, en esta ocasión entre dos conjuntos de Portugal. Uno de ellos fue grabado por padres del Orillamar, que se encontraban viendo el partido del cadete B coruñés en un campo cercano. En dichas imágenes se puede ver una batalla campal en la que participan jugadores, cuerpo técnico y aficionados de los dos equipos.

Al Orillamar tan solo le quedaban por disputar tres encuentros. Los dos de infantiles, en una sede distinta, se jugaron, pero el club decidió que el cadete A no se presentara al duelo por el quinto puesto en la sede de Outeiro, donde tuvieron lugar los hechos. "Nosotros no estamos aquí para pelearnos con nadie, ni queremos este clima de tensión. Entendemos que los chavales sacan más aprendizaje si nos vamos del torneo y ven que es porque no estamos de acuerdo con este tipo de comportamientos", explica García.