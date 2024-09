La nueva Preferente desde el prisma de los coruñeses

Con nueva denominación, el balón echará a rodar en la Preferente Futgal este fin de semana. Sin favoritos claros como lo eran la pasada temporada el Noia y el Boiro, los dos conjuntos que consiguieron el ascenso a Tercera, pero con grandes equipos en los que, además de buenos futbolistas, destaca y mucho el papel de los entrenadores, la sexta categoría a nivel nacional está analizada en dxt campeón por los entrenadores de los cinco clubes del área de A Coruña: Paiosaco, Montañeros, San Tirso, Sofán y Órdenes.

Dos de los cinco equipos de la zona aterrizan en la categoría aunque por diferentes motivos: el Paiosaco es uno de los recién descendidos tras caer de Tercera el pasado curso y el Órdenes consiguió el ascenso desde Primera tras superar el 'playoff'. Diego Armando García, Jairo Arias, Fabio Rodríguez, Pablo Torreira y Nico Acebey, entrenadores de Paiosaco, Montañeros, San Tirso, Sofán y Órdenes, analizan la nueva temporada en el grupo norte de la Preferente Futgal.

1. Valoración de la pretemporada.

2. ¿Ha habido contratiempos?

3. Lo que más le ha gustado y en qué aspectos debe mejorar su equipo.

4. La plantilla.

5. Objetivos a nivel clasificatorio y de juego.

6. El nivel de la liga.

7. Diferencias respecto a la temporada pasada.

8. Favorito para ganar la liga.

9. La revelación.



Diego Armando García | Paiosaco

1. "Hemos entrenado bien y las lesiones nos están respetando, el ambiente en el día a día es muy positivo y el equipo ha ido dando pasos adelante en la preparación".

2. "No hay queja. Ha sido de las pretemporada más tranquilas".

3. "Físicamente vamos a llegar a buen nivel y en cuanto a conceptos veo a los jugadores muy receptivos a lo que queremos hacer en el campo. La base de todo será mantener un ritmo alto en los entrenos. Esto nos dará mucha fiabilidad".

4. "Hemos hecho una incorporación de última hora en nuestra plantilla: Julián Cortés, que procede del Silva. Estoy satisfecho con la plantilla confeccionada".

5. "A nivel clasificatorio, pelear por el ascenso hasta el final. A partir de ahí, entrarán muchos factores en juego: experiencia en momentos clave, llegar en buena dinámica al tramo final... A nivel de juego, el que más nos acerque a la fiabilidad y a ganar partidos".

6 y 7. "Siempre escuchas comentarios y se habla de que este año el nivel en Preferente será más exigente pero, realmente, lo desconozco. Hay equipos de los que no tengo ninguna referencia".

8. "A los equipos hay que verlos en el campo. Si ves las plantillas, a priori hay tres o cuatro que destacan por potencial pero, a estas alturas, es muy difícil quedarse con uno".

9. "Me gustan los equipos recién ascendidos que son capaces de mantener una buena base de jugadores. Suelen funcionar bien tras ascender".



Jairo Arias | Entrenador del Montañeros

1. "hemos ido de menos a más en cuanto a conceptos del modelo de juego, afinando detalles y puliendo errores. Seguimos trabajando en todo eso para poder ser una mejor versión de nosotros mismos cada día".

2. "Es difícil que no tengas ningún contratiempo. André, por ejemplo, se ha lesionado de un esguince y estará entre mes y medio dos meses fuera. Cano y Mato, que ya están recuperados, también se han perdido gran parte de la pretemporada".

3. "La predisposición es buena y, como les dije y siempre digo, es la base para crecer junto con la humildad. Siempre vamos a poder aprender incluso cuando menos lo esperamos. Por ese lado estoy muy contento, además de que hay buenas aptitudes para poder trabajar. Mejorar debemos mejorar en todo. La meta en el fútbol no es visible, por lo que mañana siempre podemos ser mejores que hoy y con eso nos tenemos que quedar".

4. "Estoy muy contento con la plantilla que hemos podido confeccionar y mucha culpa de esto la tienen los jugadores que han aceptado este proyecto teniendo ofertas de categoría superior o de más dinero. A nivel de presupuesto somos un equipo humilde en la categoría y sin esas ganas de los jugadores de estar aquí no podríamos tener esta plantilla".

5. "No podemos separar nivel clasificatorio y de juego porque todo va unido. A partir de ahí, los entrenadores escogemos cómo creemos que podemos sacar mayor partido a la plantilla que tenemos o que nos identifica más. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra identidad y si tenemos que perder, que sea como queremos hacerlo. A partir de ahí quedaremos más arriba o más abajo en función de cómo consigamos representar nuestra idea y de los detalles micro".

6. "Siguiendo un poco el mercado de fichajes, creo que hay muchas plantillas con un nivel muy similar, por lo que me espero una liga muy igualada y que cada fin de semana sea una bonita batalla".

7. "La temporada pasada Boiro y Noia estaban un paso por delante de todos en cuanto a plantilla. Muchos partidos con igualdad se decantaron a su favor por detalles de alguno de sus jugadores. Creo que siete u ocho equipos pueden tener un nivel muy similar en cuanto a plantillas y que los estados de forma de los jugadores será determinante".

8. "No me decanto por ninguno porque sería mentir. Las plantillas con alto volumen de jugadores que han descendido o han estado recientemente en Tercera Federación, incluso futbolistas que han descendido de categoría son las que tienen mayor obligación".

9. "Cidade Ribeira es un equipo que tiene una base de la temporada pasada. A mí, personalmente, me gustaba mucho su idea y han incorporado jugadores que vienen de ascender con el Noia y el Boiro. Espero que sea un equipo potente y entiendo que si no estás en el día a día de esta categoría podría llamarse un equipo revelación".



Fabio Rodríguez | San Tirso

1. "Ha sido una pretemporada muy positiva proque hemos sido capaces de adquirir la carga suficiente a la vez que compitiendo y pudiendo conseguir el título".

2. "Contratiempos graves no hemos tenido. Alguna pequeña lesión, pero leve, de una semana o diez días".

3. "Lo que más me ha gustado es ver que mantenemos la competitividad con la que acabamos la temporada pasada, que el equipo y los jugadores van a muerte con nuestras ideas, pero en todo se puede mejorar. El año pasado nos propusimos evolucionar fuera de casa en campos Grandes y lo conseguimos con creces".

4. "La plantilla es perfecta porque tenemos todos los puestos doblados y, con la corporación al final de Pedro Carpente, nos queda súper compensada, súper compensada. Tenemos dos jugadores por puesto y muchos de esos jugadores doblan posiciones. Es una plantilla muy equilibrada y muy competitiva. No quedó coja en ninguna línea ni puesto y nos hace ser un equipo camaleón que puede jugar como se vio en la Supercopa. Empatamos en Verín en un campo enorme de hierba natural y ganamos en Ponteareas en otro campo similar. Y también ganamos los dos de casa".

5. "A nivel de juego, seguir siendo nosotros mismos fieles a nuestra idea, fieles a nuestra mentalidad como hemos hecho estos dos años y el comienzo de este porque nos ha llevado a un nivel de competitividad superior al que se venía dando. Sólo quiero que el equipo siga siendo fiel a lo que cree. A nivel clasificatorio nos gustaría intentar igualar lo de estas dos temporadas, en las que hemos sido quintos el primer año con 57 puntos y cuartos el segundo con 60 pero, obviamente, siempre quieres mejorarlo o igualarlo. Sabemos que va a ser muy complicado porque hay auténticos equipazos".

6 y 7. "La liga va a ser muchísimo más igualada que en años anteriores y mucho más dura porque, con el cambio de formato, todo el mundo va a llegar a las últimas jornadas con algo en juego".

8. "Creo que el equipo que más nivel tiene para ganar la liga es el Montañeros porque continúa con el mismo cuerpo técnico y con una idea muy definida. Mantiene un bloque importante de jugadores que ya llevan años juntos y ha incorporado a piezas importantes que son jugadores 'top' para la categoría en todas. Creo que va a ser el rival a batir todo año porque ha hecho un equipazo".

9. "Este año se podría meter a muchos de los que han ascendido porque son clásicos del fútbol gallego, y a nivel de revelación, como hace dos años hemos sido nosotros, la temporada pasada fue el Miño, que era un recién ascendido; y este año creo que va a ser el Mugardos porque viene de dos temporadas con clasificaciones en zona de nadie. Ha hecho una remodelación grande de la plantilla, recuperó piezas que son de un nivel alto para la categoría y va a tener esa mezcla de juventud y experiencia y tiene un gran entrenador que año pasado ya fue capaz de tener a un recién ascendido en los seis primeros puestos durante toda la temporada".



Pablo Torreira | Sofán

1. "La pretemporada ha sido buena en cuanto a carga de trabajo, calidad de entrenamiento y competitividad en los partidos. Por diferentes motivos no hemos podido contar con toda la plantilla en ningún momento, ya fuese por lesiones o por estar en período vacacional, pero siempre hay que quedarse con lo positivo y, a pesar de enfrentarnos a equipos de inferior categoría, no hemos perdido, hemos encajado poco y empezar con buenas sensaciones es muy importante".

2. "Raúl Pérez se rompió el quinto metatarsiano en el amistoso con el Orillamar, operaron a Braian de apendicitis, Javi Souto sufrió una lesión muscular en el gemelo y Becerra e Iván non han podido debutar todavía; el primero al estar recuperándose de una operación de menisco y el segundo por problemas de espalda. Hemos tenido que tirar de cinco o seis jugadores del filial toda la pretemporada".

3. "Me ha gustado la predisposición al trabajo, la intensidad en entrenamientos y partidos y la aparacición de jugadores del filial que nos han dado mucho durante toda la pretemporada".

4. "Tenemos una plantilla de 20 jugadores. Tal vez no estaría mal tener una pieza más pero, si nos respetan las lesiones, creo que tenemos un equipo muy competitivo y que dará mucha guerra en todos los campos".

5. "El objetivo inicial es, en primer lugar, salvar la categoría y en cuanto eso suceda mirar lo más arriba posible. Intentar volver a conquistar la Copa después del palo de la temporada pasada y, a nivel de juego, ser un equipo que intente dominar diferentes contextos de juego. Por características de los jugadores es probable que se vea un Sofán más vertical está temporada.

6. "Creo que la liga dará un salto de calidad y habrá más equipos de nivel; con equipos recién ascendidos con presupuestos altos como el Pol, grandes plantillas como las de Lalín, Montañeros o San Tirso. Un Paiosaco recién descendido con un gran entrenador, muy buenos refuerzos en el Mugardos y Ribeira... En general ha aumentado el nivel de la competición".

7. "Al modificarse el plan competicional, todos los equipos estarán en alerta hasta final de temporada; tanto para intentar meterse en la fase de ascenso como para no complicarse con los descensos y posibles arrastres. En años anteriores, cuando se conseguían los puntos necesarios para salvarse, inconscientemente los equipos se dejaban ir y se desvirtuaba un poco la competición. Por experiencia propia, no jugarse nada es lo peor para un entrenador porque es muy complejo mantener en nivel de activación".

8. "A priori, por nombres, el Lalín está en todas las quinielas. Seguramente el Montañeros también esté cerca, por calidad de plantilla y, sin duda alguna, uno de los mejores equipos de este año, el San Tirso, que mantiene el bloque y se reforzó muy bien para paliar las bajas de César y Santi. Probablemente este sea el equipo más competitivo de la Liga".

9. "Por conocer al míster de etapas anteriores en el fútbol de la Costa, el Ribeira, con los fichajes que ha hecho y su propuesta futbolística, dará mucho que hablar a pesar de no estar en las quinielas. También el Mugardos tiene una de las mejores delanteras de la categoría. El tridente Do Carmo, Gabarre y Del Río probablemente dé muchos crebaderos de cabeza, aunque esperemos que no sea en la jornada 1 cuando empiecen a darlos".



Nico Acebey | Órdenes

1. "El equipo ha trabajado de forma seria siendo consciente de la categoría a la que se enfrenta esta temporada siempre con el objetivo de hacerlo lo mejor posible. De esta manera, la valoración es positiva, ya que estas primeras semanas han servido para saber cómo gestionar al equipo e, incluso, a los rivales por lo menos en las primeras jornadas".

2. "Es muy complicado en el ámbito deportivo que todo vaya sobre ruedas. Como cualquier en equipo de cualquier categoría, siempre se presentan contratiempos en la pretemporada que tienes que ir gestionando. De todos modos, no hubo problemas graves y todo ha tenido solución".

3. "Lo que más me gusta y quiero destacar de mi equipo es la buena actitud de cada uno de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico. Además, contamos con una plantilla joven, que tiene mucho ritmo y esa intensidad y ganas son contagiosas, lo que genera un buen ambiente al mismo tiempo. En cuanto a los aspectos que se pueden mejorar, son todos en general. Todo siempre se puede hacer mejor, pero para eso está la temporada, para que cada uno de los futbolistas siga creciendo individualmente y, a la vez, todos como equipo. El cuerpo técnico tiene que seguir trabajando ciertos elementos para que el equipo pueda estar cómodo en la categoría y para que tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes rivales, que cada uno tiene sus particularidades".

4. "Sí, estamos muy satisfechos. La clave es que se ha mantenido el grupo con el que se consiguió el ascenso y, además, se han sumado nuevos jugadores que estamos seguros de que tienen mucho que aportar no sólo a nivel futbolístico sino también a nivel grupal. En definitiva, contamos con una plantilla donde prima la motivación y el compañerismo, que son dos factores fundamentales".

5. "El único objetivo es lograr la permanencia y sufrir lo menos posible. Tenemos que conseguir estabilizar al equipo en Preferente para después seguir dando pasos. A nivel de juego, mantener la idea que nos dio el ascenso. Queremos ser protagonistas y llevar la iniciativa, ser un equipo vertical. Somos un equipo muy joven que siempre busca que pasen cosas y ser solventes a nivel defensivo. De todas formas, buscamos que el equipo se adapte a distintos contextos y ser competitivos en los momentos que no podamos imponer nuestra idea".

6. "La liga va a tener un nivel altísimo. Seguramente se parta un poco ya que, como siempre, habrá cuatro o cinco equipos que han hecho una inversión altísima para lograr el ascenso. El resto, pelearemos con nuestras armas para quedar lo más arriba posible. Creo que va a ser súper igualada, pues todos tenemos argumentos para hacer un buen papel".

7. "Entendemos que va a ser muy similar, aunque es verdad que el año pasado, tanto el Boiro como el Noia, abrieron una brecha rápido y se mantuvieron en esos dos primeros puestos casi toda la temporada. Esperamos algo parecido, que esos equipos que luchan por el ascenso estén arriba y el resto nos moveremos en pocos puntos de diferencia y disputaremos partidos súper igualados.

8. "El Lalín, el Paiosaco, el San Tirso y el Montañeros parece que, por las plantillas que han hecho, van a buscar ese objetivo sí o sí. Después, hay que ver cómo responden equipos como el Mugardos, que firmó varios jugadores de Tercera, el Sofán, el Sigüeiro o el Pol".

9. "Me gustaría que el Órdenes diera mucho que hablar. Tenemos una ilusión tremenda por hacer las cosas bien".