El Montañeros arranca con la ambición de pelear por el ascenso

Un pasito más. El Montañeros, que fue una de las sensaciones de la pasada temporada –fundamentalmente hasta el mes de febrero, cuando sólo había perdido dos partidos en 21 jornadas– y que mantuvo opciones de ascenso hasta el tramo final de la liga, inició la pretemporada con la ambición de aspirar a ocupar puestos altos de la clasificación. Por falta de trabajo no va a ser.



Aunque el primer entrenamiento se celebró ayer en San Pedro de Visma, la plantilla del Montañeros tuvo una toma de contacto inicial el lunes en el club. “En la presentación poco se puede apreciar”, comenta el entrenador Jairo Arias. “Al final no es un contexto bidireccional sino más unidireccional en la que el cuerpo técnico nos comunicamos con los jugadores marcando las líneas de actuación en diversos temas que entendemos que son de vital importancia para un grupo”. Por su parte, el director deportivo Pablo Fernández apunta que “los jugadores vienen con muy buena predisposición al trabajo y con ganas de empezar. Me alegra ver a los juveniles que acaban de pasar a sénior; chicos como Álex Suárez que lleva un montón de años con nosotros, o Rodri, que volvió el año pasado y que estuvo todo su fútbol formativo en el club. Guille, que ya está curtido en mil batallas, trae una ilusión tremenda. Me siento muy contento e identificado por esta mezcla de veteranos con ilusión y gente joven”.



Las sensaciones a nivel físico también son positivas tanto para el cuerpo técnico como para la dirección deportiva. “Se las ha pesado y medido para pasar una primera exploración y estos días cerraremos con los Test CMJ y SJ para ver cómo están en este inicio y empezar a trabajar”, destaca Jairo. En la misma línea se manifiesta Pablo. “El cuerpo técnico ha hecho unas primeras valoraciones físicas y la verdad es que todo el mundo viene razonablemente bien. Siempre les digo en la presentación que tienen que estar en el peso óptimo para jugar al fútbol. Primero por respeto hacia ellos mismos y después por respeto hacia el club. Entiendo que uno puede tener un mal año en el que no le sale absolutamente nada, pero no entiendo no estar en condiciones óptimas para jugar al fútbol”.

Plantilla

En cuanto a la confección de la plantilla, el técnico asturiano del Montañeros destaca estar “muy contento y agradecido. Contento porque hemos confeccionado una plantilla de jugadores de mucho talento y que se adapta a mi idea de juego. Ahora tocará trabajar esas sinergias tanto dentro como fuera para que ese talento se interrelacione de la forma que queremos, que es lo más importante. Y agradecido porque muchos jugadores han renovado aún teniendo ofertas de superior categoría o de más dinero, al igual que hemos fichado futbolistas que también están porque quieren estar, rechazando ofertas de superior categoría o de más dinero. Les doy las gracias por apostar por esto”. Pablo Fernández añade que “esta temporada, el cuerpo técnico y Alfredo, que es el directivo que está más cerca del primer equipo, fueron los encargados de gestionar la confección de la plantilla. Salvando dos o tres líneas rojas que se les comentó, se mantiene la idea con la que comenzamos la temporada pasada, en la que le quisimos dar un giro importante al primer equipo. Conozco a Jairo desde hace muchos años y para su forma de trabajar necesita tener el control porque de esa manera él está más tranquilo. Confío mucho en él y por eso se le delegó la confección de la plantilla. Él está más tranquilo y yo también”, puntualiza.



Han dado el salto desde el equipo juvenil, que viene de conseguir el ascenso a División de Honor, el portero Marcos, el defensa Víctor, el centrocampista Álex Suárez y el delantero Hugo Mato. Además, han llegado nuevos futbolistas como Pedro Barbolla, lateral izquierdo del Silva; Vilariño, del Valladares juvenil; Currás, que regresa tras una campaña en el Sofán; y el centrocampista Nano y el extremo Otero, del Victoria. En total son 24 los futbolistas que tiene a su disposición Jairo Arias, por lo que son 14 los futbolistas que ya estaban el pasado curso y que han renovado su compromiso con el club.



El Montañeros inició oficialmente los entrenamientos ayer en Visma. “Estoy muy contento con los jugadores que hemos renovado y firmado para cada uno de los once puestos. Podría decirse que la plantilla está cerrada, pero siempre existe ese matiz de y si...”. Por su parte, Pablo subraya que “la plantilla está bien en estos momentos, compensada, con perfiles distintos y con una mezcla de jóvenes y gente más madura muy interesante, pero nunca se puede cerrar la puerta a nada que nos haga mejorar. Traer si no mejora está descartado”.



Sobre las pautas a seguir del Montañeros en los entrenamientos antes de que comience la liga, Jairo explica que “la primera semana realizaremos un microciclo más de adaptación para después iniciar con tres seguidos de carga progresiva en la que mezclaremos los trabajos condicionales con los trabajos sistémicos sin la presión de los tres puntos del fin de semana y en la que iremos matizando desde lo más micro a lo más macro para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada”. El director deportivo de la entidad morada revela que “el Montañeros tiene que seguir siendo un equipo reconocible. Nos seguimos diferenciando en querer ser un club que apueste por un fútbol combinativo, ambicioso y vistoso. En el fútbol base, en muchos casos, se nos sigue conociendo y diferenciando por eso. El primer equipo tiene que ser el primer referente de nuestra identidad”.

Objetivos

Y en cuanto a objetivos, el máximo responsable del cuerpo técnico sentencia que “esta temporada va a aumentar el nivel de la Preferente por lo que estoy viendo en las confecciones de las plantillas. Habrá muchos equipos con un nivel muy parejo. Nuestro objetivo es ser ambiciosos, mirar lo más alto posible e intentar luchar por el ascenso o el playoff a sabiendas de que hay clubes con un mayor poder adquisitivo que el nuestro”. Pablo Fernández culmina diciendo que “creo que podemos estar en el pelotón de esos cuatro o cinco equipos de arriba. La temporada pasada nos descolgamos al final, pero creo que este año tenemos que ser ambiciosos y continuar el trabajo del año pasado, pero con humildad. Siempre con humildad”.