El Monta sigue invicto tras rescatar un punto ante un gran Sofán (1-1)

No defraudó el Sofán-Montañeros, segundo contra primero del grupo 1 de Preferente Futgal. Fue un partido muy disputado, con ocasiones para ambos conjuntos y en el que el empate final (1-1) hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Braian adelantó a los locales y Pape rescató un punto en la segunda parte para un Montañeros que mantiene los nueve puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y continúa invicto tras trece jornadas.

Conscientes de la importancia del partido, ninguno de los dos entrenadores optó por hacer demasiados cambios en su once inicial. El más reseñable fue la entrada de Hugo Mato por Pape en el Montañeros. Sustituía de esa forma el joven delantero, revelación de las últimas jornadas, al pichichi de la competición.

El partido comenzó con mucho ritmo y con el equipo de Jairo Arias aceptando el reto del juego directo. Un cóctel que originó tres ocasiones en los primeros cinco minutos. Dos fueron para el Sofán, con un centro de Braian al que no llegó por muy poco Martín Pereira en el segundo palo, y un disparo de este último que se marchó desviado. La otra, para el Monta y por partida doble. Currás encontró la respuesta de Brais Gómez en su intento de cruzarla dentro del área, mientras que Pedro Barbolla no acertó en el rechace.

La siguiente también fue para el conjunto herculino, en un potente lanzamiento desde fuera del área de Nano Varela que se perdió por poco. No importó lo que parecía un cambio de guion, porque iba a golpear primero el Sofán.

Un tanto que tuvo una clave, la pausa de Braian dentro del área. El hoy extremo izquierdo recibió un pase desde la derecha de Martín Pereira e hizo cualquier cosa menos ponerse nervioso. Control cuando la zaga rival esperaba el disparo de primeras, un segundo para acomodar el cuerpo y tiro medido ante el que no pudo hacer nada Guillermo.

Primera vez que debía remontar

Le tocaba remar al Montañeros, que por primera vez en todo el campeonato se veía por debajo en el marcador. Hasta el descanso lo intentó con algo más de calma, centrando a Pedro Barbolla para la salida de balón y agarrándose a las buenas acciones de Cano por banda izquierda, pero le costó generar peligro. Tuvo una muy clara, eso sí, en un balón muerto en el área que mandó alto con la zurda Nano Varela. Mientras tanto, el Sofán no amenazaba la portería rival, pero sí daba muestras de saber de sobra lo que tenía que hacer. A la mínima, balón a banda y a probar el centro al área.

La segunda mitad comenzó sin cambios y con un guion similar. Si primero era Montero el que tiraba fuera con la zurda, poco después el Monta llegaba a área rival y metía el miedo en el cuerpo a O Carral con dos acciones en las que buena parte del mérito era de sus extremos.

Tras ese inicio de nuevo abierto, volvió a haber unos minutos de menos ocasiones en las que el equipo visitante incrustó al Sofán en el área con córners o saques de banda en último tercio que no pusieron en aprietos a Brais, mientras que los carballeses lograban sacudirse ese dominio gracias al buen hacer de Martín Pereira por banda derecha.

Jairo guardaba un as en la manga

Al Montañeros le faltaba algo para abrir una defensa cada vez más segura en sus intervenciones y que apenas concedía huecos. Estaba disfrutando además el Sofán, con Fabián dando ánimos constantes a sus compañeros. Y ese algo era Pape Gaye, que por algo es el máximo goleador de la Liga.

Entró para la última media hora y no tardó demasiado en lograr el gol del empate. Si bien los de Pablo Torreira le contuvieron cuando el balón iba a ras de césped, no pudieron hacer nada ante un balón de Otero que el senegalés mandó al fondo de la red con un certero cabezazo en área grande.

El tanto no hizo que Jairo Arias echara para atrás los cambios que tenía previstos y antes de que se reanudara el juego introdujo a Rubén Sande y André por Mauro y Otero. Y fue precisamente 'Rubi' el que pudo dar la victoria a los herculinos, pero mando alto un balón que se encontró en el área.

No faltó intensidad de ahí al final, con varias tarjetas amarillas, pero a ninguno de los dos le disgustaba el punto y quizá por eso no hubo muchas más ocasiones. Lo más reseñable fue un despeje de Guillermo lejos de su portería que solventó bien su defensa taponando el posterior disparo de Pablo Parafita, así como un centro del Montañeros al que no pudo llegar nadie.

Al final, 1-1 y primer puesto para el Montañeros con nueve puntos de ventaja sobre el Sofán. Nada cambia, pero ambos confirman que van muy en serio a por el ascenso directo y los puestos de playoff, respectivamente.