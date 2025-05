Meicende acoge una semifinal cargada de ilusiones

El Sporting Meicende busca su primera final de Copa de A Coruña ante un Carral que ya ha disputado tres, la última en 2017, pero que aún persigue su primer título. La cita, para la que se espera un gran ambiente, tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el campo de Meicende Grande.



Los locales mantienen la baja de Franco, único hombre que se perdió los cuartos de final ante el San Tirso. Completan la lista el juvenil Xoel García y el jugador del filial Xoel Dans. Más ausencias tiene el Carral, que no podrá contar con Adri Roel, Alberto, Chaka, Sito, Jony y Jaco.



Pese a ello y a que vienen de jugar playoff de ascenso a Preferente hace apenas 48 horas, el técnico Maikel Naujoks no quiere confianzas: “La gente igual se piensa que va a ser más fácil para nosotros. No en cuanto a mis jugadores, que están advertidos para no andar pensando en que reservarán a gente. Van a pelear a muerte las dos cosas y son un equipo duro, competitivo y correoso”.



Por su parte, Jairo Bello no se quiere escudar en el poco descanso, destaca la apuesta por la cantera en su Carral y analiza a su rival. “Son muy combinativos y tienen jugadores de mucha calidad técnica. Es un equipo irregular durante los partidos, con fases de desconexión que intentaremos aprovechar”, apunta.

Alineaciones probables

Sporting Meicende: Jesús Jurado - Micki, Charly, Pablo Plaza, Alexito - Diego González, Barral, Jorge Pereiro, Álex Ares - Jon, Kevin.

Carral: Mallo - Adrián Cortés, Menéndez, Guille, Víctor Pena - Patrick, Morán, Boado, Taboada - Rumbo, Sergio Iglesias.