Marcos Moreno, un portero moderno para el Montañeros

Marcos Moreno (A Coruña, 2005) está teniendo un gran impacto en Preferente pese a estar en su primer año como sénior. Ha disputado siete partidos con el Montañeros, líder indiscutible del grupo 1, y tan solo ha encajado tres goles.



Sobre el partido de la recién terminada jornada, ante el Galicia Mugardos, señala que hubo una dificultad extra. “Estuvo condicionado por el viento. Era muy complicado a la hora de medir los golpeos, porque en la primera parte el balón se frenaba y en la segunda iban casi hasta el portero rival”.



Un gol de Diego Pérez en el descuento cortó una racha sin encajar que entre Marcos y su compañero Guille era ya de casi 700 minutos. “En defensa, como muestra la estadística, estamos haciendo una temporada increíble. Se puede pensar que el mayor protagonismo es del el portero o la línea defensiva, pero el bloque que tenemos y como vamos todos a la presión nos ayuda a robar y a que nos generen menos así”, explica.



¿Cuál fue su mejor partido en toda esa serie? Se queda con el del Lalín y reflexiona sobre lo que significó para él. “La confianza que tuve tras ese día es un antes y después en esta temporada para mí. En las primeras jornadas tenía nervios y no me sentía como en juveniles, pero a partir de ahí me vi como siempre, como un portero que puede dar puntos y ser diferencial”.



En cuanto a los partidos en los que no tiene demasiado trabajo, su truco es “hablar, estar en contacto con los compañeros. Así estoy más activo para cualquier balón en largo o una acción a balón parado”.



El estilo de juego del Montañeros es claro, sacar el balón desde atrás. “Tengo muchísima suerte de estar en un equipo así. Me beneficia, porque uno de los aspectos en donde destaco es en el juego de pies; leer hacia donde conviene desplazar el balón”, comenta.



¿Qué aprende de Guille? “Muchísimo. Tanto posicionamiento como mentalidad, ya que lleva jugando en estas categorías toda la vida. Sabe mucho mejor que yo como hay que estar en un partido. Me recomienda decisiones que igual no tomo bien por mi edad. Por ejemplo, con respecto a la infleuncia del viento en esta jornada”, contesta.

Juveniles y futuro

Marcos viene de un último año en el que logró el ascenso a División de Honor Juvenil con el Monta. “Fue increíble. Aunque tuve una lesión que me apartó dos meses, disfruté mucho cada entreno y cada partido, y eso fue lo mejor. Éramos un grupo muy unido”, apunta.



Ahí su entrenador era el mismo que ahora, Jairo Arias, quien tiene (casi) la misma exigencia en ambas categorías. “Incluso diría que es un poco más firme en modestos. El año pasado, por suerte, éramos muy superiores por equipo y juego a los rivales. Este año por juego también, pero en plantilla no y nos aprieta un poco más. Tanto él como Sergio Fernández, el segundo entrenador; Javier Tejada, preparador físico, y Jairo Fernández, entrenador de porteros que me está ayudando mucho, nos instan a dar lo mejor”.