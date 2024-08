Manuel Pablo: “No me importa la derrota contra el Celta; pero sí los lesionados"

Manuel Pablo García, entrenador del Juvenil A del Deportivo, declaró que "ha sido un torneo interesante y con equipos muy competitivos, pero fueron muchos minutos para repartir el mismo fin de semana; el sábado tuvimos varios incidentes en forma de lesiones y llegamos muy justos a la semifinal y a la final. El objetivo principal era tratar de no perder a más jugadores teniendo en cuenta que empezamos la liga el próximo domingo".



Sobre la final contra el Celta, el técnico canario del Dépor señaló que "hicimos una buena primera parte, tuvimos dos palos y fue una pena el error que tuvimos en el 0-1, pero son cosas que pasan y que hay que ajustar. Como ya he dicho, la idea era no perder a más gente y llegar con el mayor número de jugadores sanos al inicio de la liga".



"Me voy contento con las sensaciones sabiendo que nos faltaban muchos jugadores que están con el Fabril, pero estas son situaciones habituales en las pretemporadas", añade un Manuel Pablo que resta importancia a la derrota contra el Celta. "No me preocupa haber perdido sino a los futbolistas que se han lesionado y, por lo que parece, alguno podría ser de larga duración. Lo importante empieza el próximo fin de semana".